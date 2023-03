”Bagajul de spital e pregătit” Roxana Blenche, la un pas distanță de a deveni mamă. Ce planuri profesionale are, după ce-și va cunoaște fetița

In articol:

Primăvara a fost mai așteptată ca niciodată anul acesta de Roxana Blenche și soțul ei. Și asta pentru că fosta concurentă a concursului de gătit este însărcinată pentru prima dată și chiar cu puțin timp înainte de ziua ei va naște.

Vedeta abia așteptată să își aducă fetița pe lume, tocmai de aceea a pus totul la punct din timp.

Camera micuței este gata, totul este cumpărat, iar bagajul pentru spital este și el făcut, căci, teoretic, în doar câteva zile ar trebui să ajungă în sala de nașteri.

Roxana Blenche va naște peste câteva zile

Mai mult decât atât, chef-ul a hotărât și prin ce metodă va da viață primului copil, la indicațiile medicului, astfel încât să nu existe niciun pericol.

Astfel că, Blenche a optat pentru o intervenție de cezariană și spune că este pregătită pentru tot ce va urma, căci știe că doar așa își poate strânge copilul mult dorit la piept.

”Sunt foarte bine, nu mai am răbdare, am început deja numărătoarea inversă. Teoretic ar trebui să nasc pe 27 martie, practic nu știu ce să zic. O voi naște prin cezariană. Abia aștept să o văd, nu mai vreau să fie în burtică, vreau să vină afară. Tot timpul stau și mă gândesc și îmi imaginez oare cum o să fie, cum o să arate, abia aștept să-i văd mânuțele, picioruțele, tot. Nu pot să explic în cuvinte, nu pot să descriu sentimentul ăsta. Totul e pregătit, camera ei e gata, am montat și căruciorul, gata, numai să vină. Bagajul de spital e pregătit, nu stau chiar cu el la ușă, că eu mai și filmez între timp”, a spus Roxana Blenche, conform Spynews.

Și chiar dacă este nerăbdătoare să devină mamă, Roxana Blenche a știut până acum să își combine viața de graviduță cu cea din bucătărie, lucru pe care-l va face și după venirea fetei pe lume.

Astfel că a muncit pe brânci până recent, a pregătit totul în avans pentru o bună perioadă, pe care i-o va dedica numai fiicei sale, după care revine în lumina reflectoarelor.

Vedeta spune că imediat ce se va obișnui cu noua sa viață, va reveni pe micul ecran cu noi rețete delicioase.

”Eu abia acum două zile am fost pentru ultima dată la muncă, până acum am filmat întruna pentru canalul de YouTube, pentru Instagram, am pregătit rețete pentru Sărbătorile Pascale, am muncit mai mult în sarcină, decât înainte. Voi lua pauză o lună, după care revin. În mai începem filmările pentru emisiune” , a mai zis ea.

Întrebată dacă nu crede că va da de greu amestecând viața profesională cu cea personală atât de repede, Blenche se declară o norocoasă.

Viitoarea mămică spune că nici nu se gândește ca situația să fie alta, având în vedere că va avea ajutorul atât al mamei sale, cât și al soacrei.

”Când o ai pe mami, când o ai pe soacra, ce viața bună. Vor veni și mă vor ajuta în această perioadă, nu va fi nicio tragedie atunci când voi filma pentru emisiune. Niciodată nimic în viață nu e tragedie, lucrurile trebuie luate ca atare, să le descurci și să fie bine pentru toată lumea”, a mai zis chef-ul.