„Băi, sună-i și pune-i să mă urmărească!” Ce s-a întâmplat în casa Oanei Roman, înainte să anunțe despărțirea definitivă de Marius Elisei?! Abia acum s-a aflat tot adevărul

In articol:

Oana Roman și Marius Elisei au decis să meargă pe drumuri separate în viață după 10 ani de relație din cauza neînțelegerilor care au persistat de-a lungul timpului. Vedeta a dezvăluit care au fost motivele care au dus la destrămarea cuplului, dar și cum își dorește să mențină relația de acum înainte cu tatăl copilului ei.

Oana Roman a mărturisit că este dispusă să facă sacrificii și să-și calce pe suflet doar pentru a vede că fiica sa, micuța Isa, și pe Marius Elisei că păstrează o relație apropiată, așa cum trebuie să existe între un tată și copilul lui. De asemenea, vedeta a precizat că în ultimul an fostul ei soț nu a fost la fel de implicat în relația sa cu Isa așa cum obișnuia, motiv pentru care, de acum, este dispusă să lase garda jos pentru ca fiica ei să fie fericită.

„Trebuie ca Isa să fie protejată, trebuie ca ea să aibă o relație foarte bună cu el, trebuie să se vadă cu el, să iasă cu el, să petreacă mult timp cu el, pentru că ea a crescut lângă noi amândoi și în continuare trebuie să se întâmple lucrurile astea. Eu sunt dispusă să las de la mine foarte mult, pentru ca acest copil să fie echilibrat. Să încerci să întorci un copil împotriva celuilalt părinte oricum nu este ok. Dacă se întâmplă la 14, 15 sau 16 ani deja eu cred că este un lucru pe care copiii îl fac în mod conștient. Adică înțeleg că există lipsuri într-o anumită parte și se întorc, nu pentru că sunt influențați de celălalt părinte, ci pentru că văd o realitate. Și este părerea mea.

Marius Elisei a fost un tată exemplar și vreau să rămână așa, pentru că în ultima vreme, de vreun an și ceva, el nu s-a mai preocupat de Isa așa cum a făcut-o până la un moment dat. Eu vreau și îmi doresc foarte mult ca el să rămână foarte apropiat, foarte prezent, foarte implicat în viața acestui copil.”, a spus Oana Roman.

Citeste si: ”Mi-au pus copilul într-o cutie în baie”. Deniz Brizo, mărturii cutremurătoare despre bebelușul care i-a murit VIDEO- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Citește și: "Se simte bine și este foarte bine îngrijită". Oana Roman, dezvăluiri emoționante despre întâlnirea cu mama ei și vacanța în Egipt| EXCLUSIV

Care este motivul principal care a dus la destrămarea relației dintre Oana Roman și Marius Elisei?

Oana Roman a dezvăluit că actele de gelozie și reproșurile lui Marius Elisei au reprezentat principalul motiv care a dus la destrămarea relației lor. Vedeta a primit acuzații de infidelitate de la fostul soț în toți acești ani, însă de fiecare dată spune clar și răspicat că nu a călcat niciodată strâmb în tot acest timp, nici măcar în perioada în care au fost separați vreme de 6 luni.

La un moment dat, Oana Roman chiar i-ar fi sugerat soțului său să discute cu paparazzi pentru a o monitoriza oricând el și-ar dori, pentru a elimina orice dubiu.

„Unul din motivele principale pentru care această relație la un moment dat nu a mai funcționat sub nicio formă a fost faptul că el niciodată nu a înțeles că eu nu i-am greșit din punctul ăsta de vedere niciodată (n.r- că nu l-a înșelat) și vreau să o spun încă o dată și să fie ultima oară când deschid acest subiect. Nici măcar când am fost divorțată în acte și singură de 6 luni eu nu am ieșit în oraș cu un bărbat. Puteam să mă mărit cu altul. Nu am avut relații, să ne înțelegem. Nu simțeam și nu mi-am dorit, nu m-a interesat subiectul, cum nu mă interesează nici acum. În cei 10 ani în care eu am trăit cu acest bărbat, din acest punct de vedere eu nu i-am greșit nici măcar o fracțiune de secundă, pe cuvântul meu. Martor îmi e Dumnezeu.

Citeste si: „Din exterior, părea că sunt de invidiat, era viața pe care și-ar fi dorit-o oricine. Eram într-o relație de mai mult de zece ani.” De ce nu a avut Mihaela Bilic copii. ”Am construit foarte mult împreună și am progresat foarte mult împreună.”- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 3 martie 2023. Zodiile care au oportunități pe plan profesional și în iubire! Astăzi este ziua lor de glorie!- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Am pierdut 150.000 de euro”. Alex Bogdan, confesiuni uluitoare despre dependența jocurilor de noroc. Actorul a rămas și fără apartament- radioimpuls.ro

Citește și: Oana Zăvoranu, reacție dură după ce Carmen Harra a confirmat că ar fi pierdut toți banii de la Mărioara Zăvoranu! Vedeta nu a arătat milă față de clarvăzătoare

Am gura mare, mă ia gura pe dinainte, dar ce? Eu am negat vreodată lucrurile astea? Niciodată. Da, nene, pe mine mă ia capul, fac ca toate alea. Dar după 30 de minute mi-a trecut și am și uitat. Da, am greșit că m-am enervat, că am zis prostii, că am vorbit prost. Da! Dar nu am făcut rău. Ideea este că și eu am greșit, e normal, nu există om fără greșeală pe lumea asta. Dar lucrul care a dus, din punctul meu de vedere, la erodarea definitivă a acestei relații este faptul că el nu a vrut să înțeleagă că nu am umblat, că nu m-am văzut, că nu am avut nicio treabă în 10 ani cu nimeni. Reproșurile cele mai mari au fost «Nu am încredere în tine». În momentul în care nu există încredere, relația aia nu are cum să funcționeze sub nicio formă, chiar dacă iubești foarte tare.

El e prieten cu paparazzi, da? I-am zis: «Băi, sunt prietenii tăi de-o viață. Sună-i, mă, și pune-i să mă urmărească. Când vor, cât vor. Caută-mă în telefon, în ce vrei tu, băi nu ai ce să găsești. Punct. Problema e că dacă ar fi căutat și nu ar fi găsit și-ar fi pierdut singurul argument pe care îl avea. Deci eu din punctul ăsta de vedere sunt curată și împăcată.»”, a mai declarat Oana Roman.