"Băiat" Lidia Buble nu a mai stat pe gânduri și a dat vestea în direct! A dezvăluit deja și numele pe care l-a ales: "Îl va chema Isac”

Lidia Buble se numără printre cele mai iubite cântărețe din România. De când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, artista a reușit să-și clădească o carieră de succes în industria muzicală.

De-a lungul timpului a scos hit după hit, iar versurile pieselor sale au fost cântate de o mulțime de fani.

Dacă pe plan personal este cunoscută de o țară întreagă, bifând numeroase proiecte, pe plan personal artista a fost întotdeauna discretă și nu a oferit foarte multe detalii despre viața sa. În ultimul timp s-a zvonit că Lidia Buble și omul de afaceri Horațiu Nicolau trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă au preferat să-și țină relația departe de ochii curioșilor.

Lidia Buble își dorește să devină mamă

Artista a muncit foarte mult pentru cariera de care se bucură în prezent, motiv pentru care a și adunat de partea sa mulți fani, care îi sunt întotdeauna alături. În ciuda faptului că vorbește foarte rar despre planurile sale personale, Lidia Buble a mărturisit că are gânduri mari pentru viitor. Mai precis, și-ar dori să devină mamă și nu orice mamă, ci una de băiat.

Mai mult decât atât, știe deja și ce nume va purta fiul ei, atunci când va veni momentul. Artista a ales numele Isac.

„Eu acum 8 ani eram cu niște plase de rafie și mergeam la concert, acum am avansat, am valiză. Desigur, eu mă văd mămică în viitor, îmi doresc băieței, sunt eu cu băiețeii.. acolo mă văd, daca voi avea, cred băiat îl va chema Isac! Totuși, peste 8 ani sper să rămân încă în sufletul oamenilor”, a mărturisit Lidia Buble în emisiunea moderată de Lili Sandu.

Lidia Buble, despre schimbările care au avut loc în viața ei

Lidia Buble a avut parte de câteva obstacole și momente grele de-a lungul timpului, însă în acest moment se simte liniștită și împăcată cu viața sa.

Mai mult, vedeta a mărturisit că se află într-un echilibru perfect, mai ales că iubește și este iubită la rândul său.

Cât despre regrete, cântăreața a precizat că nu are, întrucât a învățat să se bucure de toate lucrurile din viața sa, tocmai de aceea a devenit astăzi un om foarte puternic.

„Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit. Acum pot afirma că sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare de iubire atât oferită, cât și primită.

Nu am regrete pentru că, de fiecare dată, am luat ca atare și am îmbrățișat orice situație care a venit, iar asta m-a făcut să fiu omul de astăzi și, mai ales, să fiu mai puternică.”, a mai spus artista pentru fanatik.ro.