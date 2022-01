Băiețelul Andreei și al lui Cabral Ibacka se confruntă cu probleme de sănătate. Namiko, sora lui, a pățit același lucru: "Mai grave decât au fost prima dată"

In articol:

Andreea Ibacka și soțul ei trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, de când au devenit din nou părinți. Cu toate acestea, fericirea lor pare să fie umbrită de faptul că băiețelul lor se confruntă cu mici probleme de sănătate, la doar câteva luni de când s-a născut.

Andreea Ibacka: "Noi de trei luni jumătate nu dormim"

Andreea Ibacka a dezvăluit că are momente când simte că nu mai poate face față tuturor responsabilităților, de când a devenit mamă a doua oară.

Andreea Ibacka, alături de fiul ei [Sursa foto: Instagram]

Actrița a povestit că de trei luni și jumătate nu s-a mai putut odihni cum trebuie, din cauză că fiul ei are probleme cu colicii: "Mă gândeam că la al doilea copil nu mă mai poate surprinde nimic, deoarece am trecut prin toate etapele, prin toate emoțiile și va fi foarte ușor. Ei bine, nu a fost așa, Tiago a avut câteva probleme cu colicii, mai grave decât au fost prima dată la Namiko, iar noi de trei luni jumătate nu dormim. Am ajutor pe timpul zilei.", a mărturisit Andreea Ibacka, în cadrul unei emisiuni TV.

Andreea și Cabral Ibacka, alături de fiica lor, Namiko [Sursa foto: Instagram]

Andreea Ibacka a fost la un pas de a naște prematur

Andreea Ibacka a dezvăluit că în 2018, atunci când era însărcinată cu primul ei copil, a fost la un pas de a naște prematur, în timp

ce se afla într-o vacanță în Malta. Vedeta a povestit că la acea vreme a avut contracții puternice și a fost nevoită să se deplaseze de urgență la spital. Acolo, medicii i-au spus să se pregătească, căci era posibil să nască chiar în acea seară:

Iar pe insulă am descoperit un sistem sanitar complet nepregătit, trăind tot timpul cu senzația că aplicația mea de sarcină îmi oferă mai multe informații prețioase decât personalul de gardă cu care am interacționat la „cel mai bun spital privat de-al lor. Am detaliat deja pe stories, însă rezumând… m-au anunțat că urma să nasc în noaptea respectivă și apoi m-au trimis înapoi la hotel, pentru a nu se complica cu o turistă cu probleme de sarcină. Pe ieșire „m-au liniștit”, în schimb, spunându-mi că „sunt șanse ca bebelușul să supraviețuiască.", a dezvăluit Andreea Ibacka, pe contul ei de Instagram.

