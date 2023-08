Băiețelul de 3 ani, aruncat de mama lui de la etaj, urmează să fie deconectat de la aparate! Micuțul a intrat deja în moarte cerebrală. Tatăl este îngenuncheat de durere, după ce a mai pierdut un copil: „Ce am făcut eu să merit așa ceva?”

In articol:

În vârstă de 23 de ani, o mamă a doi copii a recurs la un gest extrem, în urmă cu doar câteva zile, atunci când și aruncat ambii băieți, cu vârste fragede, de la etaj. Femeia a vrut să-și pună și ea capăt zilelor, însă forțele de ordine au intervenit la timp, pentru a o salva.

Din nefericire, mezinul familiei nu a supraviețuit impactului, fiindu-i declarat decesul pe loc, în timp ce băiatul cel mare, de doar 3 ani, a fost preluat de către echipajele medicale și transportat de urgență la un spital din Iași, acolo unde medicii au făcut tot posibilul pentru a-l salva, însă din nefericire, fără rezultat.

Minorul a intrat în moarte cerebrală și urmează să fie deconectat de la aparate. Tatăl copilului trebuie să meargă miercuri la spitalul din Iași pentru a semna actele prin care își dă acordul ca fiul lui să fie deconectat de la aparate, conform detaliilor oferite de familie.

Bărbatul este îngenuncheat de durere și încă nu-i vine să creadă că tragedia prin care trece este reală. Continuu, tatăl celor doi copii își strigă durerea.

„De ce mie? De ce mi s-a întâmplat asta? Ce am făcut eu să merit așa ceva?”, sunt cuvintele pe care tatăl celor doi copii, Alexandru, le strigă în permanență de când a aflat de tragedie.

Femeia i-a transmis un mesaj de adio partenerului de viață, înainte de a recurge la gestul extrem

Femeia de 23 de ani s-a cazat la un motel din Botoșani, alături de cei 2 copii, înainte de a recurge la gestul extrem. Totuși, după tragedie, s-a aflat că, de fapt, tânăra ar fi premeditat întreaga faptă, asta pentru că i-a transmis un mesaj de adio partenerului de viață, Alexandru.

Femeia i-a transmis bărbatului că va recurge la gestul extrem și își va pune capăt zilelor, împreună cu cei doi copii, asta pentru că simțea că este o povară pentru soțul său, care lucra la București pentru a-și întreține financiar familia.

„Mulțumesc că m-ai făcut să fac ceea ce nu voiam, sper să fii fericit acum că ai scăpat de noi și nu mai trebuie să ne trimiți bani, că am înțeles că asta era marea ta problemă. Îţi doresc ca toţi banii pe care o să îi ai de acum să îi păstrezi să ţi-i pui pe piept... că niciodată nu ţi-au ajuns.... regret tot ce am făcut cu tine până acum şi regret că m-am măritat cu tine, dar chestia era că voiam să scap de acasă….. atât. Cel mai rău îmi pare pentru copii, că ei nu au nicio vină. Dar nu îi pot lăsa așa, ai nimănui. Nimeni nu o să îi iubească. Sper să fii fericit fără noi. Adio! Eu am încercat să fac totul pentru voi (tu, mama, tata şi etc) am lăsat copiii fără jucării sau haine sau altele ca să aibă toţi şi voi toţi m-aţi luat de fraieră”, este mesajul transmis de mama ucigașă către soțul său, potrivit Observator .