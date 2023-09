„Băiețelul nostru a crescut” Anunțul emoționant făcut de Haziran! Ce se întâmplă cu fiul ei și al lui Luis Gabriel: „Va veni momentul”

In articol:

Luis Gabriel și Haziran formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi artiști se bucură de o căsnicie fericită și au împreună un băiețel, care a împlinit, în urmă cu câteva luni, un an. Haziran și Luis Gabriel se emoționează de fiecare dată când vorbesc despre fiul lor, iar, de curând, frumoasa blondină a povestit ce schimbare a avut loc în viața micuțului Joseph.

În primul an de viață al băiețelului ei, Haziran s-a ocupat exclusiv de creșterea acestuia, renunțând, în mare parte, la proiectele sale muzicale. Însă, după ce Joseph a împlinit un an, Luis Gabriel și soția lui au hotărât să îl înscrie pe micuț la creșă, pentru ca mama lui să se poată ocupa și de viața ei profesională. Pe rețelele de socializare, Haziran a făcut o postare emoționantă, povestind că ea și Luis Gabriel sunt foarte emoționați, căci Joseph crește tot mai mult pe zi ce trece și merge deja, de ceva timp, la creșă, acolo unde se distrează de minune.

„Cele mai emoționante poze din ultima vreme... Băiețelul nostru a crescut repede și frumos, precum o floare și acum merge la creșă. Va veni momentul când ne vom uita la aceste poze, peste ani și ani cu nostalgie, mândri de ce am crescut și de alegerile făcute. Părinții tăi te iubesc enorm, Josi! Darul nostru cel mai de preț de la Dumnezeu”, a scris Haziran, pe pagina ei personală de Instagram.

Haziran a vorbit despre relația dintre ea și Luis Gabriel

Luis Gabriel este unul dintre cei mai solicitați cântăreți de manele de la noi din țară, astfel că își petrece majoritatea timpului la concerte, departe de familia lui. De curând, soția artistului a mărturisit că nu îi este ușor să își petreacă timpul fără partenerul ei de viață,însă se simte măgulită atunci când află că Luis Gabriel îi pomenește numele la fiecare spectacol, considerând gestul acestuia o adevărată dovadă de iubire.

„Luis e cel mai iubitor om pe care l-am cunoscut, cel mai atent. Are grijă de noi și de nevoile noastre tot timpul, nu pleacă de acasă fără să știe că suntem bine și avem tot ce ne trebuie și suntem ok. Are foarte multe calități. Și dacă avem noi nevoie de ceva îl sunăm, oriunde ar fi. Este greu să fii soția lui Luis Gabriel, fiindcă este plecat de acasă, stau cu grija lui când știu că este undeva. Este frumos, dar sunt și momente mai grele. Îl apreciez maxim că mă pomenește la fiecare concert. Nu toți bărbații fac lucrul ăsta”, a declarat Haziran, la Fiță cu Adiță.