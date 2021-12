Adriana Bahmuțeanu, conflict cu copiii de la vaccin. Silviu Prigoană face dezvăluiri: "Copilul cel mare are buletin și i-a cerut mămicii lui să-i dea acceptul să se vaccineze, dar ea nu vrea"

In articol:

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au format unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc.

Cei doi au avut o relație tumultuoasă, unde despărțirișe și împăcările erau aproape o rutină. Din rodul iubirii lor au rezultat doi băieți, Maximus, cel mai mare și Eduard, mezinul, care acum locuiesc cu omul de afaceri. Se pare că relația dintre aceștia și Adriana Bahmuțeanu cam scârțâie, iar motivul este unul pur și simplu halucinant. Silviu Prigoană a dat totul din casă și a povestit cu lux de amănunte care este motivul pentru care cei doi sunt în conflict cu mama lor și refuză să meargă să o viziteze.

Silviu Prigoană: „Cel mare i-a cerut mămicii lui să-i dea acceptul să se vaccineze, dar ea nu vrea”

Se pare că neînțelegerile dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii ei au plecat de la un subiect de mare actualitate: vaccinarea anti-COVID. Atunci când Maximus, fiul ei în vârstă de 14 ani, i-a cerut să-și dea acordul pentru a se imuniza, Adriana Bahmuțeanu s-a opus cu vehemență.

De asemenea, Silviu Prigoană mai povesteșt că este nevoit să-i oblige pe cei doi să meargă la vizitele cu mama lor. Maximus și Eduard nu vor să se mai vadă cu cea care le-a dat viață pentru că nu este imunizată împotriva coronaviruslui.

„Eu respect programul de vizită, apoi e treaba mămicii cum se descurcă să-i ia, să-i aducă. Iar că nu se înțeleg, e treaba lor. I-a văzut săptămâna trecută. Acum, cel mare, de 14 ani, nu mai e copil, are buletin, e în alt conflict, i-a cerut mămicii lui să-i dea acceptul să se vaccineze, dar ea nu vrea, i-a zis că nu va fi de acord atâta timp cât trăiește ea. Ok, nu mă bag în discuțiile lor, dar copilul nu poate să meargă în diverse locații, cu colegii lui, la diverse aniversări. De acolo e conflictul între ei. Discuții de doi bani care nu-și au rostul. Nu înțeleg mai nimic. E dorința copiilor să se vaccineze, eu i-am trimis obligatoriu în vizită, i-am scos afară din curte, că ei nu vor să meargă, pentru că ea nu e vaccinată”, a declarat Silviu Prigoană pentru impact.ro.

Silviu Prigoană, un tată responsabil pentru cei doi băieți

Omul de afaceri a dezvăluit că băieții lui nu mai au probleme cu școala, dar nici nu sunt elevi-model, ci se află la un nivel mediu, iar asta pentru el este o îmbunătățire vizibilă. De asemenea, Maximus și Eduard au un program și în afara orelor de curs și practică înotul, iar atunci când este cald afară merg cu bicicleta și se plimbă mult în parc. Silviu Prigoană a mai dezvăluit și că Eduard nu mai are probleme cu kilogramele în plus de când el este cel care are grijă de ei.

„Copiii iau vacanță de pe 15 decembrie, sunt la British School, au activitățile lor, unul învață chineză, altul japoneză, de vreun an de zile. Nu am semnale să fie probleme de învățătură sau indisciplină. Sunt niște copii normali, de inteligență medie, mediocri, nimic excepțional, sunt acolo la mijloc, față de mediul de unde i-am luat, unde erau exmatriculați…Nu excelează în nimic, dar s-au schimbat mediile în care-și dezvoltă personalitățile, metodele de comunicare, nu mă pun în fața progresului. Ei nu stau pe tabletă și jocuri zece ore, au limitat la o oră pe zi. În rest facem sport.

Zilnic, obligatoriu au o oră de natație și sporturile care intervin vara – parcuri, biciclete, trambuline, iar iarna, fiind mai complicat, trecem pe patinoar, schi,și altele. Avem program de iarnă și de vară. Au învățat să schieze și să patineze de la trei ani, să înoate de la un an. Eu am ținut mereu la ora de sport zilnică. Și nu fac derogare nici în zile de sărbătoare”, a mai spus omul de afaceri pentru sursa citată anterior.

Omul de afaceri preferă metodele naturiste în detrimentul medicamentelor

Silviu Prigoană a dezvăluit că preferă remediile naturiste și din bătrâni în locul celor din farmacii. Astfel că de câte ori cei mici au o problemă de sănătate acesta îi tratează cu ceea ce le oferă natura.

„Eu sunt împotriva medicamentelor de orice fel. Dacă le curge nasul, îi duc în pisină, după le dau usturoi și ceapă, iar dimineața freshuri. Și sunt trei ani de când nu au făcut nici febră. Fără nurofen sau altceva, medicamentele le fac praf ficatul. Nu sunt de acord. Ei sunt mari acum și selectivi, cer mâncare gătită și când se duc acolo și merg de obicei la mămica ei să le facă ea. În partea cealaltă, la ea acasă, nu prea se gătește, pentru ce să aprinzi aragazul la două săptămâni”, a mai adăugat Silviu Prigoană.