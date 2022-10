Băieții de la 3 Sud Est sunt milionari - mit sau realitate?! Laurențiu Duță recunoaște după mai bine de 20 de ani de cariera: "Prețul a mai crescut"

In articol:

Trupa 3 Sud Est a devenit cunoscută în anii `90, iar cei trei membrii: Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș s-au bucurat de un real succes în România.

Despre averile celor trei artiști s-au scris și spus multe, însă Laurențiu Duță a dat cărțile pe față.

Așa cum se întâmplă în cazul oricărei trupe de succes, apar și curiozitățile legate de bani și avere. Trupa 3 Sud Est nu a făcut excepție, iar despre Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș s-a scris adesea că au ajuns să fie milionari.

Celebrul compozitor a decis însă să facă lumină la emisiunea lui Denise Rifai și a lămurit curiozitățile cu privire la averile lor. Artistul a primit mai multe întrebări pe această temă și povestește ce este mit și ce este aproape de realitate.

Cine a fost femeia care l-a ajutat pe Laurențiu Duță să devină celebru

Laurențiu Duță a dezvăluit în emisiunea lui Denise Rifai cine a fost persoana care l-a descoperit și cine a contribuit foarte mult la evoluția s-a în industria muzicală. În 1990 Laurențiu Duță era un adolescent și a cântat la primul revelion al televiziunii libere, acela a fost cu siguranță unul dintre momentele care i-au marcat cariera, iar

cea care l-a descoperit a fost Silvia Dumitrescu.

Citeste si: Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Laurențiu Duță. Cei doi s-au cunoscut în școala gimnazială și sunt împreună de peste 29 de ani

" Silvia Dumitrescu a fost prima care m-a văzut la un spectacol în Constanța la Casa de Cultură tot imitându-l pe Michael Jackson și mai departe m-a prezentat doamnei Virginia Stoian care lucra în Televiziunea Română.

Se întâmpla primul Revelion al Televiziunii Române libere, în 1990 și eu am cântat la acel Revelion, la 4 dimineața am intrat în program. Am cântat piesa „Billie Jean” a lui Michael Jackson, un negativ înregistrat de orchestra cu care cântam la barul Orient pe o bandă de magnetofon, cu banda aia m-am dus la studioul Televiziunii Române, am tras vocile și am înregistrat.

Apoi doamna Marina Voica mi-a încredințat piesa "Cifre", i-am făcut videoclip, am intrat și la Festivalul de la Mamaia. A făcut un gest extraordinar din timpul dânsei de recital, și-a rupt o piesă sau două din recital ca să intrăm noi să cântăm, adică eu să cânt, pe atunci Viorel și Mihai dansau, dar și cântau, aveau părți de rap pe melodia "Nu vreau scandal". Aia a fost prima piesă înainte de colaborarea 3 Sud Est unde ei și cântau", a dezvăluit Laurențiu Duță.

Citeste si: Cine este soția lui Alexandru Arșinel! Femeia este imobilizată la pat- kfetele.ro

Citeste si: Ce a făcut fiul lui Arșinel după ce a murit marele actor! Imaginile au apărut pe internet..- bzi.ro

Laurențiu Duță, invitat la 40 de întrebări cu Denise Rifai

Câți bani au câștigat membrii trupei 3 Sud Est

Despre artiștii din industria muzicală s-a spus adesea că au făcut milioane, însă uneori realitatea este foarte departe de aceste afirmații. Laurențiu Duță a dat cărțile pe față și a explicat cum au stat lucrurile cu privire la veniturile trupei.

Citeste si: Laurențiu Duță, prins pe picior greșit! Cântărețul a fost amendat pentru că a depășit limita de viteză: „Nu văd nicio tragedie”

"Presa specula multe și mărunte, după nu știu ce turneu că am fi câștigat milioane. Poate, nu știu, într-o carieră întreagă. Nu am făcut o contabilitate a banilor, dar milionari poate în cei 20 și de ani adunat cu case, dar nu suntem milionari.

Niciunul nu are un milion de euro strânși. Poate, nu știu, dacă vindem tot și mai și strângem ceva în următorii ani. Noi nu am fost nici o trupă răsfățată să avem show-uri de televiziune, să fim preferații companiilor mari în spoturi publicitare.

Am auzit povești de artiști care au câștigat sume fabuloase, dar nu e cazul nostru. Noi am câștigat tot timpul din concerte și din YouTube, acum mai nou. Nu suntem acei prințișori preferați de companiile mari care câștigă sute de mii de euro din spoturi publicitare. Niciodată nu am fost și nu suntem.", a mărturisit Laurențiu Duță la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Membrii trupei 3 Sud Est [Sursa foto: Captură YouTube]

Laurențiu Duță, întrebat dacă ploua cu bani pe scenă

Celebrul artist a fost întrebat dacă ploua cu bani pe scenă la concertele 3 Sud Est sau în studiourile în care înregistratu, totul în contextul în care despre averea lui s-au mai scris multe, iar printre bunurile atribuite a fost și un hotel din Mamaia.

Artistul a ținut să precizeze că el nu deține și nici nu a deținut un hotel în celebra stațiune, ci doar un restaurant al familiei pe care îl au în Năvodari. Totodată, Denise Rifai a adus în discuție și faptul că în 2009, Laurențiu Duță a fost compozitorul care a făcut cei mai mulți bani din drepturi de autor, suma de 70.000 de euro.

"Trebuie să rectific ceva. Nu este vorba de un hotel. Nu dețin un hotel, e o informație falsă. Am un teren în Năvodari, intenționez pe viitor să construiesc ceva, dar nici măcar fundația nu am început-o, deci nu există. Avem un restaurant al familiei noastre în Năvodari. Ce ține de sumă e o informație mai veche, între timp prețul a mai crescut. Nu vreau să spun sume.

Dacă ești un producător de succes și ai 2-3 piese pe radio în fiecare an poți să egalezi veniturile să fie aproape egale cu cele din concerte, depinde foarte mult dacă ai multe concerte, dacă ai hit în acel moment pe radio.

Poți să balansezi, sunt venituri bune și din studio și din concerte. Banii se mai și cheltuie, nu suntem milionari.", a explicat Laurențiu Duță, la Kanal D.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!