Balerinii in stilizari tipic frantuzesti

Fara sa depuna prea mult efort, acestea reusesc mereu sa fie atat de cool, si sa iasa din tipare, prin rafinament si gratie.

Iar daca iti doresti ca simplitatea si minimalismul parizian sa se regaseasca si in garderoba ta, ti-am pregatit cateva sfaturi de care poti tine cont, mai ales atunci cand vine vorba de asortarea balerinilor cu diferite piese vestimentare.

La capitolul incaltaminte, frantuzoaicele prefera intotdeauna pantofii simpli si confortabili, iar balerinii sunt de cele mai multe ori alegerea perfecta, asa ca iata cum ii poti integra in stilizari tipic frantuzesti.

Incearca o tinuta minimalista cu balerini

Frantuzoaicele adora stilul minimalist, iar o astfel de tinuta este perfecta pentru zilele in care trebuie sa te plimbi mult. Cu o camasa alba, jeansi skinny si o pereche de balerini simpli poti obtine instant un look minimalist. Iar daca vrei sa urmezi stilul parizian, atunci poti miza pe o paleta de culori neutra, cu tipare simple. In general, frantuzoaicele prefera subtilitatea, in detrimentul tinutelor excentrice. Daca optezi pentru o tinuta minimalista, nu exagera cu bijuteriile. Un lant fin, cercei simpli si un inel subtire ar trebui sa fie de ajuns.

Opteaza pentru un look all nude

Pe strazile din Paris vei vedea adesea frantuzoaice imbracate monocrom, asa ca poti incerca si tu un outfit all nude, in nuante de bej sau camel. O astfel de tinuta denota extrem de mult rafinament, mai ales daca o asortezi cu cateva piese si accesorii aurii.

Evident, o pereche de balerini nude ar fi perfecta pentru o astfel de tinuta. Iar look-ul tau va atrage cu siguranta toate privirile.

Poarta balerinii cu piese statement

Ai nevoie de inspiratie pentru un outfit nou? Opteaza pentru o tinuta all black, cu skinny jeans si balerini, iar ca piesa statement, poti alege o capa fabuloasa sau o esarfa colorata.

Incearca o rochie midi cu balerini

Cu un astfel de accesoriu vei scoate intreaga tinuta din anonimat. Insa, trebuie sa te asiguri ca optezi pentru o pereche de balerini simpli, care sa nu creeze un constrast puternic cu accesoriul statement din partea de sus.

In orice film frantuzesc vei vedea actrite care poarta rochii midi, adica acele rochii care acopera genunchii. O astfel de rochie ofera eleganta oricarei femei si poate fi purtata atat la o plimbare, cat si la birou sau la o iesire cu prietenii.

Iar pentru astfel de tinute, iti propunem sa optezi pentru o pereche de balerini, care sunt absolut fermecatori, mai ales atunci cand sunt combinati cu rochii midi. O pereche de balerini de dama din piele naturala , de culoare neagra, ar arata perfect cu o rochie midi delicata, cu flori mici si rosii, alaturi de o geanta neagra.

Iar daca o rochie midi ti se va parea prea lunga, poti incerca sa o porti cu o pereche de balerini cu toc mic, care iti va garanta cativa centimetri in plus de inaltime. Balerinii cu toc sunt la fel de confortabili precum cei cu talpa plata, insa, ofera un plus de eleganta anumitor tinute, iar daca nu iti place sa porti tocuri zilnic, acesti pantofi ar trebui sa fie solutia ideala pentru tine.

Poarta balerinii cu o rochie mini

Vara e sezonul perfect in care poti purta rochii mini cu balerini. Daca vrei sa iti pui in valoare picioarele frumoase, atunci rochia mini este fix ceea ce ai nevoie. Iar pentru a obtine o tinuta in stil frantuzesc, iti recomandam sa optezi pentru o rochie tricotata, sau pentru una din denim. Imagineaza-ti cat de bine ti-ar sta cu o rochie tricotata alba, alaturi de o pereche de balerini inflorati si o geanta intr-o nuanta deschisa, neutra.

De asemenea, o rochie mini neagra va arata mereu bine alaturi de o pereche de balerini negri, cu varf ascutit. Cu o astfel de tinuta vei atrage cu siguranta toate privirile, iar avantajul este acela ca poti completa outfitul cu diverse accesorii de efect.

Asadar, cu o simpla pereche de balerini poti obtine o varietate de outfituri inedite, inspirate din stilul frantuzesc. Iar daca ai nevoie de un plus de inspiratie, poti admira oricand tinutele purtate de Vanessa Paradis, Juliette Binoche sau Laetitia Casta.