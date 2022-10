Balonul de Aur 2022. Cine este Karim Benzema, marele favorit pentru câștigarea titlului

In articol:

Balonul de Aur 2022. Karim Benzema a fost considerat marele favorit pentru câștigarea Balonului de Aur 2022.

Trofeul a fost decernat în această seară, la Paris, la Théâtre du Châtelet.

UPDATE: Karim Benzema a câștigat „Balonul de Aur”, în gala care a avut loc luni seara, la Paris.

„Bună seara, tuturor! Sunt mândru că am obținut acest trofeu. Am muncit enorm. Am avut mereu în minte motivația de a reuși. Zidane a fost mereu un model pentru mine, la fel și Ronaldo Nazario. Știam că nu există lucruri imposibile și poți să ajungi la ceea ce îți dorești. Mă bucur că munca mea a fost răsplătită. Am trecut și prin momente dificile. Sunt lyonez și nu pot să uit asta. Îi mulțumesc și actualului meu președinte, Florentino Perez”, a spus Benzema, imediat după ce a primit trofeul, conform prosport.ro.

Balonul de Aur 2022. Tot ce trebuie să știi despre Karim Benzema

Balonul de Aur 2022. Karim Mostafa Benzema, în vârstă de 34 de ani, s-a născut pe 19 decembrie 1987, în Lyon, Franța. Benzema se numără printre cei mai buni jucători de fotbal din lume, care în prezent evoluează la clubul Real Madrid și la echipa națională a Franței.

Karim Benzema a debutat ca junior la clubul SC Bron Terraillon, urmând ca după câțiva ani să treacă la categoria de seniori. În 2009, Karim Benzema a fost vândut la Real Madrid pe suma de 41 milioane de euro.

Benzema a fost ales jucătorul sezonului 2021-2022 în Liga Campionilor. Anul acesta, a avut mai multe victorii, printre care numărându- se campionatul Spaniei, Supercupa Spaniei şi Supercupa Europei, potrivit eurosport.ro.

Karim Benzema este considerat marele favorit pentru câștigarea Balonului de Aur 2022

Karim Benzema are cele mai mari șanse ca în această seară să câștige Balonul de Aur 2022. Ultimul fotbalist din hexagon care a câștigat acest premiu este Zinedine Zidan, desemnat cel mai bun fotbalist din lume în 1998.

Totodată, acesta ar fi al șaptelea Balon de Aur al Franței, după Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane și Michel Platini, care a câștigat trofeul de trei ori.

Lista nominalizaţilor la Balonul de Aur 2022

Trent Alexander-Arnold (Anglia, FC Liverpool)

Karim Benzema (Franţa, Real Madrid)

Joao Cancelo (Portugalia, Manchester City)

Casemiro (Brazilia, Real Madrid)

Thibaut Courtois (Belgia, Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Portugalia, Manchester United)

Kevin De Bruyne (Belgia, Manchester City)

Luis Diaz (Columbia, FC Porto/ FC Liverpool)

Fabinho (Brazilia, FC Liverpool)

Phil Foden (Anglia, Manchester City)

Erling Haaland (Norvegia, Borussia Dortmund/ Manchester City)

Sébastien Haller (Coasta de Fildeş, Ajax/ Borussia Dortmund)

Harry Kane (Anglia, Tottenham)

Joshua Kimmich (Germania, Bayern Munchen)

Rafael Leao (Portugalia, AC Milan)

Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Munchen/ FC Barcelone)

Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City)

Mike Maignan (Franţa, AC Milan)

Sadio Mané (Senegal, FC Liverpool/ Bayern Munchen)

Kylian Mbappé (Franţa, Paris-SG)

Luka Modric (Croaţia, Real Madrid)

Christopher Nkunku (Franţa, RB Leipzig)

Darwin Nuñez (Uruguay, Benfica/ FC Liverpool)

Antonio Rüdiger (Germania, Chelsea/ Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipt, FC Liverpool)

Bernardo Silva (Portugalia, Manchester City)

Son Heung-min (Coreea de Sud, Tottenham)

Virgil Van Dijk (Ţările de Jos, FC Liverpool)

Vinicius Junior (Brazilia, Real Madrid)

Dusan Vlahovic (Serbia, AC Fiorentina/ Juventus)

