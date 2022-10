Balonul de Aur 2022: Karim Benzema, marele câștigător - LIVE Streaming YouTube

In articol:

UPDATE: Karim Benzema a câștigat „Balonul de Aur”, în gala care a avut loc luni seara, la Paris.

„Bună seara, tuturor! Sunt mândru că am obținut acest trofeu. Am muncit enorm. Am avut mereu în minte motivația de a reuși. Zidane a fost mereu un model pentru mine, la fel și Ronaldo Nazario. Știam că nu există lucruri imposibile și poți să ajungi la ceea ce îți dorești. Mă bucur că munca mea a fost răsplătită. Am trecut și prin momente dificile. Sunt lyonez și nu pot să uit asta. Îi mulțumesc și actualului meu președinte, Florentino Perez”, a spus Benzema, imediat după ce a primit trofeul, conform prosport.ro.

Balonul de Aur- Ballon d'Or, cunoscut și ca Premiul pentru Fotbalistul Anului în Europa, este o distincție pe care France Football o acordă anual.

Începând din acest 2022, Balonul de Aur se acordă pentru prestația fotbaliștilor din perioada sezonului competițional, nu din perioada anului calendaristic. Așadar, premiul se va raporta la sezonul 2021- 2022, iar marele câștigător va fi aflat mai devreme.

LIVE STREAMING pentru Balonul de Aur este transmis pe YouTube aici!

Dacă până acum gala avea loc în noiembrie-decembrie, Balonul de Aur 2022 este organizat în octombrie.

Când are loc decernare a Balonului de Aur 2022?

Ceremonia de decernarea a Balonului de Aur 2022 va avea loc la Paris. Evenimentul începe luni, 17 octombrie 2022, la ora 21:00, și se va încheia la 01:00.

Tot atunci vor fi decernate și Trofeul Kopa (n.r. pentru cel mai bun jucător sub 21 de ani), Trofeul Yashin (n.r. pentru cel mai bun portar) și Balonul de Aur pentru fotbal feminin.

Evenimentul, aflat la cea de-a 66-a ediție, se va desfășura la Theatre de Chatelet, la Paris. În anul 2021, premiile au fost acordate lui Lionel Messi, pentru cel mai bun jucător de fotbal masculin, și Alexiei Putellas, pentru cea mai bună jucătoare de fotbal feminin.

În cadrul ediției din acest an vor conta mai mult trofeele și reușitele individuale decât cele ale echipei.

Marele câștigător al Balonului de Aur va fi anunțat luni, 17 octombrie 2022.

Nominalizările pentru Balonul de Aur 2022

Încă din luna august, organizatorii Balonului de Aur a anunțat numele celor 30 de candidați.

Surpriza din 2022 este reprezentată absența din lista de nominalizări a lui Lionel Messi, care în 2021 a obținut cel de-al șaptelea Balon de Aur din cariera sa.

Iată lista completă a celor nominalizați la Balonul de Aur 2022!

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Rafael Leão (Milan)

Christopher Nkunku (Leipzig)

Mohamed Salah (Liverpool)

Joshua Kimmich (Bayern)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Vinicius JR (Real Madrid)

Bernardo Silva (Manchester City)

Luis Díaz (Liverpool)

Robert Lewandowski (Barcelona/Bayern)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid)

Heung-Min Son (Tottenham)

Fabinho (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Mike Maignan (Milan)

Harry Kane (Tottenham)

Darwin Núñez (Liverpool/Benfica)

Phil Foden (Manchester City)

Sadio Mané (Bayern/Liverpool)

Sébastien Haller (Dortmund/Ajax)

Luka Modrić (Real Madrid)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Dušan Vlahović (Juventus)

Virgil van Dijk (Liverpool)

João Cancelo (Manchester City)

Kylian Mbappé (PSG)

Erling Haaland (Manchester City/Borussia Dortmund)

Cum poți vedea LIVE decernarea prestigiosului premiu



Marele câștigător al Balonului de Aur în 2022

Favorit să câștige Balonul de Aur 2022 este starul celor de la Real Madrid, Karim Benzema, conform clasamentului publicat de jurnaliștii de la Goal.com.

1. Karim Benzema (Real Madrid) 42 de goluri, 13 assisturi. A câștigat UEFA Nations League și Supercupa Spaniei

2. Mohamed Salah (Liverpool) 32 de goluri, 17 assisturi. A câștigat Cupa Ligii Angliei

3. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) 54 de goluri, 10 assisturi. A câștigat campionatul și Supercupa Germaniei

4. Kylian Mbappe (PSG) 42 de goluri, 27 de assisturi. A câștigat campionatul Franței și UEFA Nations League

5. Sadio Mane (Liverpool) 25 de goluri, 5 assisturi. A câștigat Cupa Africii pe Națiuni și Cupa Ligii Angliei

6. Kevin De Bruyne (Manchester City) 15 goluri, 15 assisturi

7. Luka Modric (Real Madrid) 6 goluri, 11 assisturi. A câștigat Supercupa Spaniei

8. Vinicius Junior (Real Madrid) 17 goluri, 17 assisturi. A câștigat Supercupa Spaniei

9. Phil Foden (Manchester City) 12 goluri, 13 assisturi

10. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 2 goluri, 21 de assisturi, 22 de meciuri fără gol primit. A câștigat Cupa Ligii Angliei

Marele căștigător al Balonului de Aur 2022 va fi, însă, anunțat luni!

În 2021, Lionel Messi a câștigat pentru a 7-a oară marele trofeu. Argentinianul i-a devansat în clasament pe Robert Lewandowski și Jorginho. Messi a mai cucerit trofeul în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 și 2019.

Câștigătorii Balonului de Aur din 2000 până în prezent

2022- premiul va fi decernat luni, 17 octombrie 2022

2021 Lionel Messi

2020- Balonul de Aur nu a fost acordat din cauza pandemiei de COVID-19

2019 Lionel Messi

2018 Luka Modric

2017 Cristiano Ronaldo

2016 Cristiano Ronaldo

2015 Lionel Messi

2014 Cristiano Ronaldo

2013 Cristiano Ronaldo

2012 Lionel Messi

2011 Lionel Messi

2010 Lionel Messi

2009 Lionel Messi

2008 Cristiano Ronaldo

2007 Kaka

2006 Fabio Cannavaro

2005 Ronaldinho

2004 Andriy Shevchenko

2003 Pavel Nedved

2002 Ronaldo

2001 Michael Owen

2000 Luis Figo