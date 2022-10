Balonul de Aur 2022: Tot ce trebuie să știm despre marele câștigător - LIVE Streaming YouTube

In articol:

Balonul de Aur- Ballon d'Or, cunoscut și ca Premiul pentru Fotbalistul Anului în Europa, este o distincție pe care France Football o acordă anual. Începând din acest 2022, Balonul de Aur se acordă pentru prestația fotbaliștilor din perioada sezonului competițional, nu din perioada anului calendaristic. Așadar, premiul se va raporta la sezonul 2021- 2022, iar marele câștigător va fi aflat mai devreme.

LIVE STREAMING pentru Balonul de Aur este transmis pe YouTube aici!

Dacă până acum gala avea loc în noiembrie-decembrie, Balonul de Aur 2022 este organizat în octombrie.

Ceremonia de decernarea a Balonului de Aur 2022 va avea loc la Paris. Evenimentul începe luni, 17 octombrie 2022, la ora 21:00, și se va încheia la 01:00.

Tot atunci vor fi decernate și Trofeul Kopa (n.r. pentru cel mai bun jucător sub 21 de ani), Trofeul Yashin (n.r. pentru cel mai bun portar) și Balonul de Aur pentru fotbal feminin.

Evenimentul, aflat la cea de-a 66-a ediție, se va desfășura la Theatre de Chatelet, la Paris. În anul 2021, premiile au fost acordate lui Lionel Messi, pentru cel mai bun jucător de fotbal masculin, și Alexiei Putellas, pentru cea mai bună jucătoare de fotbal feminin.

În cadrul ediției din acest an vor conta mai mult trofeele și reușitele individuale decât cele ale echipei.

Marele câștigător al Balonului de Aur va fi anunțat luni, 17 octombrie 2022.

Încă din luna august, organizatorii Balonului de Aur a anunțat numele celor 30 de candidați.

Surpriza din 2022 este reprezentată absența din lista de nominalizări a lui Lionel Messi, care în 2021 a obținut cel de-al șaptelea Balon de Aur din cariera sa.

Three days to go! #ballondor with @purnell_watches pic.twitter.com/0xiwKor0pk