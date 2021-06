Bancul zilei. O blondă merge la medic acuzând dureri în tot corpul. Medicul: „Nu e grav, ți-ai rupt...”

In articol:

Vă prezentăm cele mai amuzante bancuri cu blonde, potrivite pentru zilele în care totul merge prost.

O blondă merge la medic, fiind foarte îngrijorată pentru că o doare tot corpul.

– Arată-mi unde te doare, îi spune medicul.

Blonda își pune degetul pe braț și zice:

– Au! Uite aici mă doare!

Apoi își pune degetul pe picior și strigă iar:

– Au!! Și aici mă doare!

Își atinge și nasul și se vaită iar:

Bancuri amuzante cu blonde

– Vedeeeți? Peste tot mă doare!Medicul zâmbește și îi spune:– Domnișoară, nu te îngrijora. Nu e grav. Ți-ai rupt degetul arătător.

De ce suferă 2 neuroni în capul unei blonde?

De înghesuială.

De ce varsă blondele apa peste calculator?

Vor să navigheze pe Internet.

De ce se uită o blondă în oglindă cu ochii închişi?

Ca să vadă cum arată când doarme.

O blondă se duce la doctor:

– Doctore, am o problemă! Vecinul meu are un câine care latră toată noaptea şi nu mă lasă să dorm!

– Nicio problemă! Am să vă prescriu un somnifer puternic, astfel încât somnul o să vină practic instantaneu!

A doua zi, blonda intră val-vârtej în cabinetul doctorului:

– Doctore, cu somniferul ăla nu merge!

– Cum așa?

– După ce mi-a luat trei ore ca s-o prind, câinele vecinului n-a vrut să-l înghită!

O blondă merge la benzinărie să îşi alimenteze maşina.

Aici îl întreabă pe vânzător ce benzină are la pompă.

Acesta răspunde:

– De 95 şi de 98.

La care blonda:

– Cum, nimic de anul ăsta?