Bănel Nicoliță a recunoscut! De ce l-a părăsit soția și a divorțat în secret! ”Mama și frații mei mi-au zis că sunt nebun”

Bănel Nicoliță a trăit o poveste de dragoste frumoasă alături de Cristina, femeia care avea să îi devină soție și să îi dăruiască doi copii. Din păcate, povestea lde dragoste nu a ținut ca-n basme, până la adânci bătrâneți, ci s-a terminat brusc. Mulți au vorbit despre o infidelitate a fostei vedete a gazonului, însă adevărul a fost cu totul altul.

Bănel Nicoliță a vorbit despre fosta soție! ”I-am spus „Nu ești de acord, divorțăm» și am divorțat”

Cristina Nicoliţă a decis să pună capăt mariajului cu fostul fotbalist al Stelei din cauza sumelor uriaşe pe care Bănel le-a investit la echipa din Făurei, patronată de el.

„Sincer, nu mă așteptam să divorțez, dar în viață orice e posibil. Într-un fel, mă bucur pentru că nu o femeie a fost motivul, fotbalul a fost. Pentru că am acceptat să mă duc la mine, la echipa mea de suflet, la Făurei. Fosta mea soție nu a fost de acord și atunci OK și i-am spus „Nu ești de acord, divorțăm» și am divorțat”, a spus Bănel Nicoliță în presă la o perioadă de timp de la separare.

Bănel Nicoliță, dezamăgit de oamenii de lângă el. ”Îi lăsam să bea, să mănânce cât voiau. Eu doar mă întorceam și plăteam”

Recent, Bănel Nicoliță a decis să vorbească mai pe larg despre acest subiect dureros al despărțirii, după decizia de a-și investi toți banii într-un club de fotbal.

„Mama și frații mei mi-au zis că sunt nebun! Eu am băgat tot acolo și mi-am asumat. Chiar dacă nu iese la final cum mi-am dorit, eu îmi fac damblaua! M-am gândit la copii, că poate găsesc doi, trei care să joace ca mine. Și fotbalul să fie singurul lucru care să-i scoată din sărăcie.

Am închis cu totul la Făurei. Atunci am văzut oamenii care au fost lângă mine. Eu le-am oferit de toate, le făceam mese mari! Îi lăsam să bea, să mănânce cât voiau. Eu doar mă întorceam și plăteam. Când aveam vacanțe îmi strângeam prietenii la Brăila, organizam meciuri, eu plăteam tot. Echipamentul îl aduceam de la Steaua. După fiecare meci cumpăram câte 15-20 de tricouri pe care le dădeam și care mă costau bani” , a povestit Bănel Nicoliță într-un interviu pentru gsp.ro

Bănel Nicoliță ține legătura cu copiii săi! ”Le plătește pensia alimentară, vine și îi vizitează”

În ciuda divorțului și a problemelor financiare, Bănel Nicoliță este aproape de copiii săi și face tot posibilul să nu le lipsească nimic, lucru confirmat de fosta lui soție.

„Acum sunt bine. Bănel ține legătura cu copiii în continuare, nu este indiferent. Le plătește pensia alimentară, vine și îi vizitează. Nu are un program stabilit în privința acestui lucru. El vine când poate sau când au nevoie copiii de el. Îi pasă de cei mici, nu îi neglijează.

În momentul de față eu mă ocup de copii si de grădiniță, în rest nimic, nu mi-am mai deschis o altă afacere sau am alt proiect în minte”, a declarat Cristina Nicoliţă jurnaliștilor de la click.ro în urmă cu ceva vreme.

Bănel Nicoliță a rămas și fără afacere, și fără așa-zișii prieteni! ”La masă cu mine erau și oameni foarte bogați, eram curios dacă scot și ei un leu. Mereu plătea fraierul, pe românește”

După ce a rămas fără bani și soție, Bănel Nicoliță a fost părăsit și de așa-zișii prieteni. Au dispărut din viața lui, însă, tot răul spre bine, căci fostul fotbalist a avut numai de învățat din greșelile vieții.

”Au rămas foarte puțini oameni lângă mine. Dar mă așteptam la asta. Am vrut să văd dacă acei oameni mă recunosc mai târziu, dacă mai au un respect. La masă cu mine erau și oameni foarte bogați, eram curios dacă scot și ei un leu. Mereu plătea fraierul, pe românește. Nu-mi pare rău de nimic, credeți-mă, chiar dacă am pierdut tot. Până la urmă, din asta înveți!”, a mai dezvăluit Bănel Nicoliță la gsp.ro.