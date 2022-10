Bănel Nicoliță dă cărțile pe față! Cum a ajuns să peatreacă cot la cot cu Traian Băsescu la Golden-Blitz! A mărturisit ce nume grele au mai fost la masă

In articol:

Bănel Nicoliță a fost invitat la celebrul restaurant Golden-Blitz, acolo unde Traian Băsescu obișnuia să mai participe la petreceri private. Așa s-a întâmplat ca fotbalistul să stea la masă cu fostul președinte, iar în emisiunea lui Denise Rifai a povestit ce nume grele din România li s-au alăturat atunci.

Celebrul fotbalist a fost decorat de către Traian Băsescu de două ori, pe vreme când era fotbalist la Steaua și la momentul la care juca la naționala României și a reușit să se califice la Campionatele Europene.

Bănel Nicoliță povestește totul despre întâlnirile cu Traian Băsescu

În martie 2006, Bănel Nicoliță primea Medalia Meritul Sportiv Clasa a II-a cu o baretă din partea președintelui de atunci al României, Traian Băsescu. Medalia i-a fost acordată pentru calificarea Stelei (actualul FCSB) în sferturile de finală ale Cupei UEFA.

Traian Băsescu a invitat echipa la celebrul restaurant de lângă Palatul Cotroceni, după ce au trecut și de Dinamo și Rapid.

La acel moment, Bănel Nicoliță a petrecut alături de Traian Băsescu la masă, dar și de nume grele din fotbalul românesc.

"Cea mai plăcută amintire pe care o am cu domnul Becali este de la restaurant, după meciul cu Rapid, cu domnul președinte Traian Băsescu. Am rămas surprinși, eu eram mic, nu știam. Când am văzut, m-am bucurat foarte tare", a spus Denise Rifai, citându-l pe celebrul fotbalist.

În 2008, Traian Băsescu l-a decorat iar pe Bănel Nicoliță, de această dată cu Medalia Meritul Sportiv Clasa a II-a cu două barete, pentru calificarea cu naționala României la Campionatul European, a amintit Denise Rifai în emisiunea de la Kanal D. Astfel, Bănel Nicoliță a fost întrebat de câte ori a ciocnit paharul cu fostul președinte și nu a mai apucat să scape, a fost nevoit să spună tot!

"De cel puțin patru ori am ciocnit paharul cu Traian Băsescu, dar cred că cel mai important moment al meu când l-am văzut pe domnul președinte a fost în momentul când ne-am calificat, după meciul cu Rapid. Am fost la Golden-Blitz, am stat acolo, a fost dânsul, Nea Gigi, Meme Stoica, Rădoi și eu. Nu îmi venea să cred că pot să fiu cu ei acolo la aceeași masă", a dezvăluit Bănel Nicoliță, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Întâlnirile cu Traian Băsescu, o lecție de viață pentru Bănel Nicoliță

Toate întâlnirile cu Traian Băsescu au fost o adevărată lecție de viață pentru Bănel Nicoliță, fotbalistul a mărturisit în emisiunea lui Denise Rifai că așa i s-a dovedit faptul că dacă muncești mult și ești serios vei avea șansa să faci lucruri mărețe, căci Dumnezeu te răsplătește.

"M-am bucurat, am zis wow, ce înseamnă să muncești, să fii serios, să fii cuminte că Dumnezeu îți oferă ceea ce tu nici nu visezi. Așa am văzut eu atunci, dar de fiecare dată a fost o bucurie. Și cu echipa națională, când am fost la dânsul nu știu, prima oară, când am mers cu Steaua și ne-am calificat ne-a chemat dânsul acolo și a întrebat de mine: unde e ăla micuțu, brunețel. Atunci am murit, ține foarte mult la mine și îi mulțumesc!", a dezvăluit Bănel Nicoliță, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

