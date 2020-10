Bănel Nicoliță, de la sărăcie, la viața de fotbalist cunoscut. Sportivul a muncit de mic, căci nu avea ce mânca: ”Mi se rupea sufletul”

Banel Nicolita [Sursa foto: Facebook]

Bănel Nicoliță nu a avut o copilărie prea fericită, a dus o viaţă modestă, iar uneori nu avea ce să mănânce. Fotbalistul povesteşte că a muncit de la vârsta de şapte ani, deoarece nu avea cu ce să se îmbrace, sau mai rău, părinţii nu aveau ce să pună pe masă.

In articol:

Banel Nicolita[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Bănel Nicoliță a ajuns la Poliție! Fostul fotbalist al lui Becali, declarații șocante: ”Am fugit, de frică să nu iau și eu bătaie”

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

În prezent, Bănel Nicoliță este unul dintre cei mai cunoscuți foști fotbaliști ai echipei Steaua. Fotbalistul a reuşit să se facă remarcat în lumea sportului, iar de de la copilul care se culca nemâncat, astăzi este omul care îi ajută acum pe cei din comuna sa natală să își urmeze visurile. În cadrul unei emisiuni TV, fotbalistul a povestit, cu durere în suflet, despre copilăria pe care a avut-o. Bănel nu-și amintește cu drag de primii ani de viață, căci atunci a învățat ce înseamnă să nu ai ce mânca şi cu ce te îmbrăca.

”Viaţa mea, până să mă apuc de fotbal, a fost tristă din toate punctele de vedere. Părinții mei munceau cu ziua și abia aveam ce mânca. Condițiile de acasă erau foarte grele. Nu ai ce să mănânci o seară și a doua zi trebuie să mergi la școală nemâncat. În prima zi de școală eu m-am dus îmbrăcat vai de mama mea și colegii erau toți eleganți, la cravată, costum. Din clasa I până în clasa a IV-a am mers cu adidașii rupți. Uneori îmi doreau și eu un tricou sau un suc ori o înghețată și nu aveam bani. Mergeam cu ceilalți copii la magazin și mă uitam la ei, în speranța că unuia i se face milă și-mi dă și mie, mi se rupea sufletul, dar nu aveam ce face”, a povestit Bănel Nicoliță în cadrul unei emisiuni TV.

La şapte ani a început să câştige primii bani

Fotbalistul a mai povestit că a început să munceacă de la vârsta de şapte ani şi implicit să câştige primii bani

”Bani câștigam de la 7 ani. Până la 15 ani am muncit la câmp, mergeam la fotbal și la școală, le făceam pe toate. Dar nu m-am gândit niciodată de ce unii au și eu nu am. Apoi pentru fotbal am lăsat tot în urmă, și familie și prieteni, și mi-am urmat visul. Fotbalul mi-a dat totul”, a mai declarat fotbalistul.

Citeste si: Bănel Nicoliță a dat cărțile pe față! Fostul fotbalist a dezvăluit motivul divorțului: ”Fosta soție nu a fost de acord”