Bănel Nicoliță spune adevărul despre fratele vitreg vândut de tatăl său în străinătate: "Eu sunt sincer cu dumneavoastră"

Bănel Nicoliță este unul dintre cele mai cunoscute, dar și de succes nume din fotbalul românesc. Deși a avut parte de un noroc incredibil pe teren și de un talent pe care fiecare român îl poate recunoaște, copilăria lui Bănel a fost una tristă, marcată de momente pe care nimeni nu ar trebui

să le trăiască.

Tatăl fotbalistului era o persoană violentă și a agresat-o în mai multe rânduri pe mama vedetei. Mai mult decât atât, a avut și o relația extraconjugală, în urma căreia ar fi apărut un al doilea fiu pe care l-ar fi vândut în Cehia pentru 300 de euro.

În fața lui Denise Rifai, la 40 de întrebări, Bănel Nicoliță a vorbit deschis și sincer despre acest moment și despre ce a însemnat pentru el aflarea acestei vești.

Bănel Nicoliță [Sursa foto: Captură KANAL D]

Bănel Nicoliță, adevărul despre fratele pe care tatăl său l-ar fi vândut în străinătate

Denise Rifai a adus în discuția cu Bănel Nicoliță situația pe care fotbalistul a avut-o în familie, conflictele dintre părinții săi, dar și momentul în care tatăl său și-ar fi vândut pe 300 de euro copilul pe care îl avea cu amanta.

Părinții lui Bănel Nicoliță s-au certat ani de zile după ce bărbatul a fost dat afară din casă, iar conflictele dintre cei doi au ajuns adesea și în ochii presei.

"Vreau să fiu sincer cu dumneavoastră! Răspund cu cea mai mare sinceritate, într-adevăr am aflat și eu că mai aveam un frățior vitreg și că a fost vândut în Cehia. Acum, Dumnezeu știe!

Relația mea cu tata e doar: ai nevoie, te ajut, nu ai nevoie, nu te ajut! Adică am o relație mai, nu rece, când a avut nevoie am fost lângă el. Au fost momente în care m-au criticat la televizor pentru că eu îi oferise salariu de 20 sau 30 de milioane de lună și el se ducea să mă vândă pentru 200 de euro. Acum, dacă tot o faci, fă-o și tu pentru 5.000 de euro. Dacă eu îți ofer un salariu lunar, tu nu mă vinde la televiziuni pentru doi lei.

Pentru familie am trecut peste multe. Acuma, tata îmi e tată indiferent de situație pentru că el mi-a dat viață și datorită lui sunt eu aici, în emisiunea dumneavoastră. Dacă nu era el, nu eram nici eu, dar celelalte probleme cu mama, sunt problemele lor pentru că nici mie nu mi-ar plăcea să se bage cineva în căsnicia mea", a spus Bănel Nicoliță, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Bănel Nicoliță la 40 de întrebări [Sursa foto: Captură KANAL D]

Bănel Nicoliță și-a ajutat mereu familia din banii câștigați

Bănel Nicoliță a făcut tot ce i-a stat în putere să își ajute familia și chiar a încercat să îi țină locul tatălui său, imediat ce s-a apucat de fotbal serios, la Brăila. Sportivul a dat tot ce a avut pentru familie și spune că niciodată nu ar regreta asta.

Tatăl lui Bănel Nicoliță a plecat definitiv de acasă, în 2005, la vremea la care fotbalistul avea doar 20 de ani. Una dintre întrebările roșii adresate de Denise Rifai lui Bănel Nicoliță a fost "Cât de greu este să fii stâlpul familiei".

"Foarte greu! Eu am devenit omul cel mai important de la 15 ani. În momentul când am plecat la Brăila, deja trimiteam bani acasă în fiecare săptămână și mă duceam cu câte o mașină plină, orez, zahăr, făină și tot ce avea nevoie familia mea în fiecare săptămână.

Nu exista săptămână în care să nu ajung acasă la ei, pentru că tata a plecat și ne-a fost foarte greu. Eu eram singurul om care aducea bani. Nu am văzut-o ca pe un lucru negativ, până la urmă m-a ambiționat și pe mine așa că nu puteam să las familia în spate.

Pentru mine ei sunt cei mai importanți și am luptat pentru ei să le construiesc ceva, un viitor și am reușit asta pentru că am crezut foarte mult în mine și în Dumnezeu", a dezvăluit Bănel Nicoliță, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

