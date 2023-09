„Bani nu prea au mai rămas” Liviu Vârciu a ajuns să-și vândă aproape toate proprietățile! Luptă enorm pentru a reuși să-și îndeplinească un mare vis

In articol:

Liviu Vârciu nu doar că este un actor, artist și prezentator de succes, căci a demonstrat că este și un bun producător, având în vedere că în urmă cu ceva timp, acesta a lansat un film care s-a bucurat de un real succes în cinematografe, dar și pe platformele online.

Puțini au fost cei care au știut, însă, că pentru a-și realiza visul, vedeta a vândut o proprietate, căci avea nevoie de o sumă considerabilă de bani pentru costurile producției. La momentul acela, Liviu Vârciu a vândut apartamentul din Capitală al Andei Călin, iar pentru partea a doua a filmului este nevoit să recurgă la aceeași metodă de a obține bani.

De această dată, Liviu Vârciu va vinde un apartament din Brașov pe care îl deține, spune el.

„Au trecut ceva ani, iar în mai vom filma partea a doua. Am strâns ceva bani. Mai am un apartament la Brașov, îl vând și pe acela. Și gata, am terminat cu toate proprietățile. La prima serie i l-am vândut pe-al Andei, acum pe al meu. Dar am încredere foarte mare în proiect”, a declarat Liviu Vârciu, pentru Cancan.ro.

Liviu Vârciu și-a scos investiția cu primul film

Nu mai este un secret pentru nimeni că primul film produs de Liviu Vârciu s-a bucurat de un real succes, motiv pentru care a reușit să scoată și investiția, însă nu au rămas foarte mulți bani, potrivit declarațiilor sale.

Un plus a fost, însă, și faptul că actorii au acceptat să joace în producția lui Liviu Vârciu fără a fi plătiți, dar pentru cea de-a doua parte a filmului vedeta dorește să colaboreze cu 2 actori internaționali, pentru care are nevoie, bineînțeles, de bani.

„Pentru prima parte, actorii au acceptat să joace fără să fie plătiți. Ne-am scos investiția, ne-am plătit toate facturile, dar bani nu prea au mai rămas. Pentru partea a doua, îmi doresc să aduc și doi actori de la Hollywood, sunt în discuții avansate cu aceștia. Mai am nevoie cam de 250.000 de euro, pentru acest film”, a completat Vârciu.

