„Banii nu îți vor aduce liniștea” Ce se întâmplă, de fapt, în relația Alinei Marymar cu Tzancă Uraganu? Nimeni nu se aștepta ca artistul să se comporte așa cu iubita lui

Tzancă Uraganu se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, de mai bine de 2 ani, cântărețul formează un cuplu cu logodnica lui, Alina Marymar, care în curând îl va face tătic pentru a treia oară pe manelist.

Bruneta este foarte activă pe rețelele de socializare, iar recent, aceasta a venit cu o serie de dezvăluiri despre relația pe care o are cu logodnicul ei, Andrei Velcu pe numele său real. Mai precis, Alina a distribuit un text despre dragoste și persoana potrivită pe care trebuie să o ai alături de tine, care pare că descrie perfect povestea de dragoste a celor doi.

„Să alegi un om care are grijă de tine. Nu, nu material. Mai mult sufletește. Să alegi acel om care se interesează despre cum te simți, care îți oferă timp pentru a povesti cum ți-a fost ziua, care te încurajează atunci când simți că nu mai poți.

Acel om care îți știe temerile și te ajută să le depășești. Care îți iubește defectele și nu încearcă să te schimbe după bunul lui plac. Care te acceptă așa cum ești. Banii nu îți vor aduce liniștea. Banii nu te vor întreba cum ești. Banii nu te vor iubi. Niciodată. În schimb, omul da.'', a fost mesajul pe care Alina Marymar l-a distribuit pe internet.

Alina Marymar, despre relația cu Tzancă Uraganu: „Noi nu stăm unul fără celălalt”

În cadrul unui interviu, Alina Marymar a vorbit, fără ocolișuri, despre relația cu Tzancă Uraganu, spunând că cei doi sunt de nedespărțit și bruneta îl însoțește peste tot pe logodnicul ei.

Totuși, pentru că acum este însărcinată, tânăra s-ar putea să nu mai fie atât de prezentă la evenimentele unde Tzancă Uraganu cântă, asta pentru că are nevoie de mai multă odihnă în această perioadă.

”Noi nu stăm unul fără celălalt, suntem tot timpul împreună, îl însoțesc aproape la toate evenimente, dar acum să vedem dacă mai pot. Eu acum am nevoie de mai multă odihnă și nu știu cum o să mai reușesc, dar e ok că sunt bine și că nu am stări”, a declarat Alina Marymar, pentru SpyNews.ro.