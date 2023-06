Banto Dos Santos, brazilianul care a cucerit tiktokul, lecție importantă pentru români! Mesajul incredibil al noii sale piese |EXCLUSIV

In articol:

TikTok-ul este aplicația momentului, iar pe zi ce trece apar oameni talentați, care fac furori în mediul online. Unul dintre ei este Banto Dos Santos, un brazilian pasionat de muzică, ce și-a făcut o familie frumoasă, chiar aici, în România.

Banto Dos Santos este un bărbat originar din Brazilia. Acesta se supranumește "The Showman", datorită faptului că este artist și iubește să cânte. Este stabilit în România de câțiva ani și are o familie minunată, o soție și trei copii. Banto Dos Santos a uimit pe toată lumea când a apărut pe internet îmbrăcat în straie populare, cântând folclor tradițional românesc, el fiind de origine braziliană. Cântărețul are 153.000 de urmăritori pe TikTok și aproape zilnic face content. Acesta a devenit celebru datorită poveștii și pasiunii lui pentru tot ce înseamnă România și folclor.

Banto Dos Santos, proiect muzical special

Banto Dos Santos va lansa o nouă piesă pe piața muzicală românească folclorică, cu un mesaj cu adevărat special. Artistul ne-a mărturisit ce înseamnă acest cântec pentru el, dar și pentru familia lui, împreună cu care a realizat acest proiect.

"Piesa este de fapt povestea mea, cum am venit de peste mări și țări, m-am îndrăgostit în România, am creat o familie și am îmbrățișat cultura românească integrându-mă în ea. Cu siguranță se vor regăsi multe persoane care și-au părăsit țara și trăiesc în altă țară. Mesajul dorim să fie ideea integrării în cultura în care trăiești fără să îți uiți identitatea, dar să înveți limba, obiceiurile și să te adaptezi în țara în care trăiești, acesta fiind secretul succesului în momentul în care te muți într-o țară străină. Vrem să scoatem în evidență frumusețea portului popular, muzicii populare românești și uniunea în familie ca și stâlp de rezistență al societății. Această piesă a fost făcută ca idee a integrării unui artist străin în cultura românească, nu să dezbine și în nici un caz să fure folclorul. Este un îndemn spre tineri să își păstreze identitatea și să continue să asculte muzica românească.", a declarat Banto dos Santos, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a ajuns Banto Dos Santos în România?

Într-un interviu cu Wowbiz.ro, brazilianul ne-a spus povestea lui, cum ajuns în România, cum s-a cunoscut cu partenera lui de viață și ce iubește cel mai mult la țara noastră. De asemenea, muzica fiind pasiunea lui cea mai mare, Banto Dos Santos ne-a spus și ce artiști îndrăgește alături de care și-ar dori, într-o zi, să cânte pe aceeași scenă.

"Eu, Banto Dos Santos, am ajuns în România în 2009 și am venit împreuă cu soția mea Andreea, pe care am cunoscut-o în Brazilia, în timp ce .ea era acolo în vacanță. Iubesc cel mai mult în România oamenii, locurile pitorești, faptul că este o țară liniștită și muzica tradițională romanească. Nu pot să spun că am un artist preferat, dar îi apreciez în mod deosebit pe Aurel Tamaș, Vali Vijelie, Tudor Gheorghe și Ștefan Bănică.", a precizat Banto Dos Santos, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

