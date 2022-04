Bărbat din Bucha, ucis de ruși pentru că purta numele celui mai aprig dușman al lui Putin: "O persoană total nevinovată"

In articol:

Alexei Navalnîi, unul dintre cei mai cunoscuți dușmani ai lui Vladimir Putin, a declarat că militarii ruși au recurs la un gest halucinant în timpul masacrului de la Bucha.

Potrivit spuselor acestuia, soldații au ucis un bărbat în vârstă de 60 doar pentru că avea același nume ca al lui, anunță Reuteurs

Peste 400 de oameni și-au pierdut viața în masacrul de la Bucha și alți zeci au fost răniți, după ce armata lui Putin a acaparat orașul ucrainean. Printre cei uciși cu sânge rece s-a numărat și un bărbat în vârstă de 60 de ani, care a sfârșit într-un mod tragic, aparent din cauza numelui pe care îl purta.

Alexei Navalnîi, unul dintre cei mai cunoscuți opozanți ai lui Vladimir Putin, a declarat că victima a fost omorâtă doar pentru că avea același nume ca al lui. Dușmanul liderului de la Kremlin spune că militarii au lăsat în mod intenționat pașaportul bărbatului lângă cadavru: "O persoană total nevinovată a fost ucisă de călăii lui Putin (cum să-i mai numesc? cu siguranță nu „soldați ruși”) pentru că are același nume cu al meu.", a scris Navalnîi pe contul personal de Twitter, alături de o fotografie cu documentul ucraineanului ucis.

