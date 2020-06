In articol:

Ticu Marius Pârvu a fost recent condamnat într-un dosar, după ce s-a bătut cu fratele fetei pe care o hărțuia. Bărbatul a primit o amendă de 2400 de lei. Fratele copilei, care era minor la momentul scandalului, a fost și el pus sub supraveghere pentru patru luni. Procurorii au contestat sentința și își doresc ca agresorul să ajungă la închisoare. Ei spun că judecătorii nu au luat în considerare și condamnarea pentru hărțuire și tentativă de viol.

„Condamnă pe inculpatul PÂRVU TICU MARIUS, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, la pedeapsa amenzii penale de 2400 lei, reprezentând 120 de zile-amendă. Constată că fapta pentru care inculpatul este judecat în prezenta cauză (comisă la data de 21.09.2017), este concurentă cu faptele pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 73/21.01.2019 (...), respectiv la pedeapsa rezultantă de 1 an şi 2 luni închisoare (fapte comise în anul 2016). (...) Pedeapsa principală de executat: 1 an şi 2 luni de închisoare şi 2400 de lei amendă penală (...) Având în vedere că pedeapsa amenzii nu atrage anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, menţine suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a închisorii de 1 an şi 2 luni de zile închisoare”, au decis judecătorii, sentință pe care procurorii au constestat-o deja.

Fata de 13 ani, hărțuită și abuzată de agresorul de 49 de ani

Pe când avea doar 13 ani, Izabela a fost hărțuită de Marius Pârvu, care avea atunci 49 de an. După ce cazul Caracal a ieșit la iveală, fata a decis să-și spună povestea și a vorbit despre cât de greu i-a fost ei să scape de bărbatul cu 36 de ani mai mare decât ea.

„Cazul meu, ca şi toate celelalte din România, sunt tratate cu indiferență de autoritățile care ar fi trebuit să ne apere. Oare câţi copii trebuie să mai fie abuzaţi, omorâţi sau violaţi pentru ca Poliția Română să se trezească? E crunt şi înfiorător în același timp! Mă întreb cum puteţi pune capul pe pernă noaptea ştiind că aţi permis astfel de lucruri sau că următoarea victimă ar putea fi chiar copilul vostru! Mai înfiorător este ca părinții își îngroapă copiii, alții se sinucid, alții trăiesc cu teama că nu vor mai avea şansa la încă o zi. Bătrânii îşi vând munca cinstit şi sunt amendați şi arestați, în timp ce adevărații criminali stau la suc pe bulevard cu cei care ar fi trebuit să ne apare. Treziţi-vă la realitate, oameni incompetenți! V-aş arde pe toți pe rug! V-aş tortura pe toți în parte, aşa cum au fost torturate toate victimele voastre! Pușcăria este mult prea blândă pentru voi!”, este mesajul pe care izabela l-a scris pe pagina ei în urmă cu mai multe luni.