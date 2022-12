Bărbatul care a dat foc biroului primarului din Gherghești a fost arestat! Carmen, angajata care a fost agresată de vasluian, a mărturisit prin ce a trecut: „M-a luat de gât şi a început să mă împingă şi să mă lovească”

In articol:

Vasluienii pot să doarmă din nou liniștiți, și asta pentru că bărbatul care a dat vineri, 23 decembrie, foc biroului primarului din localitatea Gherghești a fost arestat de către oamenii legii.

Jandarmii și polițiștii au dat de urma bărbatului care s-a ascuns într-o anexă a propriei case, unde nici măcar soția infractorului nu bănuia că acesta ar putea fi.

Victima piromanului din Vaslui, mărturii cutremurătoare despre tragedia prin care a trecut

Vineri, individul a mers la primăria din Gherghești pentru a-și achita impozitul pentru locuință, moment în care acesta a aflat că în acești bani este inclusă și taxa pentru salubritate, adică pentru ridicarea gunoiului.

În acel moment, omul a răbufnit și a atacat-o cu bestialitate pe angajata care se afla la ghișeul instituției.

Femeia a fost lovită și s-a ales cu ochelarii sparți în urma violenței de neimaginat pe care i-a aplicat-o individul.

„După ce i-am spus că n-am treabă cu banii lui, nu i-am luat eu lui niciun ban, am făcut doi paşi şi după aceea m-am trezit că m-a luat cu mâna dreaptă de gât şi a început să mă împingă şi să mă lovească. Am văzut când a scos din buzunar o sticlă şi mi-am dat seama că are ceva benzină. A încercat să toarne pe uşă şi a împins-o ca să deschidă uşa să mă stropească şi pe mine. Dar eu am prins sticla între uşă şi perete, aşa, şi m-a stropit numai un pic în faţă.

M-am născut a doua oară. Aseară nu am stat acasă. Am plecat la Bârlad la un frate de-al meu. De frică n-am putut să stau acasă. Sunt bine, dar totuşi am o frică. Am rămas cu o frică. Am momente când mă ia tremurul, aşa, mă ia frica. Chiar dacă l-au prins, parcă tot am rămas şocată. Deci vă daţi seama, ca să te stropească cu benzină din cap până-n picioare şi mai ales când am văzut că a dat şi foc la uşă. Atunci m-am speriat cel mai tare.”, a povestit înlemnită angajata, pentru Observator.

