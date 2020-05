In articol:

Oamenii legii au primit imaginile de pe camerele de supraveghere din centrul comercial si au incercat sa il identifice pe cel care a pierdut plicul cu cei 30.000 de euro. Omul s-a prezentat abia acum la sediul Politiei Timisoara si a venit si cu o dovada ca acei bani chiar sunt ai lui. El a adus documente care arata ca retrasese suma de bani de la banca in ziua in care a ratacit plicul in magazinul din oras.

Barbatul care a pierdut un plic cu 30.000 de euro intr-un supermarket din Timisoara s-a prezentat, in sfarsit, la politie

Barbatul le-a explicat oamenilor legii de ce nu s-a prezentat mai devreme pentru a-si recupera banii. Potrivit jurnalistilor de la Opinia Timisoarei, el le-a spus politistilor ca a asteptat sa se linisteasca apele, mai ales ca stia ca banii sunt in siguranta.

In imaginile de pe camerele de supraveghere din centrul comercial se vede cum timisoreanul nu vrea sa astepte la coada, trece de case fara sa fi cumparat ceva, moment in care pierde plicul cu bani. Ulterior, un alt client trece cu caruciorul peste cei 30.000 de euro. O angajata a supermarketului ridica plicul si incearca in zadar sa il prinda din urma pe pagubit. Ulterior, banii au fost predati politistilor care au incercat sa il gaseasca pe barbat dupa ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere instalate in centrul comercial din Timisoara. Omul a asteptat cateva saptamani inainte sa se prezinte la politie pentru a-si recupera plicul cu cei 30.000 de euro pe care ii scosese de la banca in ziua in care i-a si pierdut.