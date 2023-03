Bărbatul care „se iubește” cu o mumie de 800 de ani! I-a pus și nume și o ținea într-o cutie, în camera lui! Imagini și detalii halucinante

In articol:

Caz de o raritate nemaiîntâlnită în Peru! Acolo unde un tânăr i-a șocat pe oamenii legii, când au descoperit ce căra acesta în geanta de curierat.

Omul a intrat în vizorul polițiștilor după ce aceștia l-au observat în zona unui sit arheologic din Puno, fiind în stare de ebrietate.

The Peruvian National Police found a mummy in a delivery man’s cooler bag Saturday.



Local media reported the discovery of the ancient artifact after police saw a group of men drinking in a street in the southern city of Puno.



(Reuters)