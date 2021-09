Bărbatul căsătorit cu o păpușă gonflabilă șochează din nou! Yuri Tolochko s-a îndrăgostit de un nou obiect: „Va arăta grozav în haremul meu”

In articol:

Povestea lui Yuri Tolochko a ajuns cunoscută în toată lumea, după ce s-a căsătorit cu o păpușă gonflabilă, numită Margo. Nunta a avut loc în toamna anului trecut, iar culturitul părea mai mult decât împlinit cu alegerea făcută. Cei doi au divorțat, după ce soția bărbatului s-a dezumflat.

Yuri a înlocuit-o pe fosta lui soție cu o altă păușă, dar s epare că nici această relație nu a fost de durată.

Culturistul a făcut o postare care a atras din nou atenția internauților, după ce a mărturisit că s-a îndrăgostit din nou. De data aceasta, bărbatul a mărturisit că este vorba despre o crumieră pe care a întâlnit-o într-un club. El a postat mai multe fotografii cu noua lui pasiune și le-a povestit urmăritorilor săi cum s-au cunoscut.

„Am promis să vă povestesc despre acest obiect. Recent am avut o nouă pasiune. Vă amintiți pozele mele cu acest obiect? Le-am postat acum o lună.

Acesta este o scrumieră mare dintr-o cameră de fumat a unui club. La început am aranjat o simplă ședință foto cu ea, dar apoi a început să mă atragă. Am vrut să o ating din nou, să o miros. Îmi place parfumul brutal, atingerea metalului pe pielea mea. Este cu adevărat brutal. Îmi place, de asemenea, că are o poveste, că nu este nouă, că a servit mulți oameni și le servește în continuare.

Acum câteva zile, mi s-a permis să fiu singur cu ea (în timpul orelor libere). Chiar mi-a plăcut. Vreau să le rog să mi-o dea uneori noaptea. Va arăta grozav în haremul meu (bebelușii mei vor fi fericiți). Lola și Luna o vor susține.

Cu toate acestea, nu vreau să cumpăr o scrumieră nouă sau să mi-o dea pentru totdeauna. Vreau să funcționeze în continuare, să beneficieze oamenii. Îmi place povestea asta.

De asemenea, pot introduce un vagin artificial în gaura ei. Ce crezi despre asta?”, a scris culturstul, în postarea sa de pe Instagram.

Culturistul Yuri Tolochko este pregătit pentru o relație adevărată

Yuri Tolochko a mărturisit că este pregătit să se implice într-o relație cu o femeie reală. Culturistul a avut o relație de 7 ani de zile cu o femeie, înainte să facă publică pasiunea lui pentru relațiile cu diferite obiect.

El a mărturisit că femeia ideală din viața lui trebuie să îi respecte sau chiar să îi placă pasiunea pentru păpuși.

„Am fost intr-o relatie inainte de casatoria cu papusa mea, a durat 7 ani. Este interesant si important pentru mine, poate pe viitor voi fi din nou cu o persoana reala, insa e important sa ii placa papusile mele", a spus Yuri, potrivit Daily Star.