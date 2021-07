Bărbatul celebru pe care Bianca Drăgușanu l-a refuzat, deși el a încercat de mai multe ori! Este vorba de un nume celebru din showbiz

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai frumoase femei din țara noastră. Vedeta a reușit să impresioneze pe toată lumea și prin felul său de a fi. De cele mai multe ori, răspunde cu sinceritate la curiozitățile despre viața sa personală și își ține fanii la curent cu ultimele noutăți.

Bianca Drăgușanu l-a refuzat pe un bărbat celebru din showbiz

Invitată în platoul Teo Show, frumoasa blondină a răspuns celor mai sincere întrebări despre viața sa persoanlă. A fost întrebată, la un moment dat, cine a fost bărbatul cunoscut din showbiz care i-a făcut avansuri și nu a putut să i le accepte.

Deși nu a spus exact că este vorba despre Cristi Borcea, vedeta a dat de înțeles că bărbatul are mulți copii, cu mai multe neveste și că este căsătorit de foarte mulți ani. Ceea ce înseamnă că toate aceste indicii duc la omul de afaceri.

"Cum să zic așa ceva? Omul e căsătorit acum, are copii acum, cu multe femei. De când îl știți e tot căsătorit și are mulți copii cu toată lumea. Când se uită la tine te lasă embarazada( n.r. însarcinătă). Hai să nu zicem, că poate cineva este însărcinată în trei secunde, dacă îi pomenim numele. Nu putem să zicem avansuri, au fost așa..", a dezvăluit Bianca Drăgușanu.

Ce căsătorie regretă Bianca Drăgușanu?

În continuare, a mai fost rugată să spună numele unui bărbat celebru, cu care regretă că a avut o relație. Imediat, Bianca Drăgușanu a făcut referire la cel cu care s-a și căsătorit la un moment dat, însă nu a vrut să îi dea numele. Cel mai probabil este vorba de omul de afaceri, de care s-a despărțit cu mare scandal.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Captură KANAL D]

"Cu unul m-am căsătorit, atât de proastă am fost, încât m-am și măritat cu el. Am uitat cum îl cheamă, că m-am lovit la cap și am probleme cu memoria", a mai spus vedeta.