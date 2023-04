Bărbatul cu care Deea Maxer își va petrece Paștele. Dinu a aflat deja că vor fi împreună de sărbători: "Nu mi-e greu, acum sunt în perioada de acceptare"

In articol:

Paștele din anul acesta este unul cu totul diferit față de precedentele sărbători pascale din anii trecuți pentru soții Maxer, pentru că vor sta separați. Cei doi au dat vestea în țară în urmă cu circa o lună că au ajuns să divorțeze, iar acum sunt puși în fața faptului împlinit.

Dinu a înroșit ouăle de Paște alături de copiii lui cu o zi în urmă, pentru că cei mici vor rămâne cu mama lor pe parcursul zilei.

După 18 ani de mariaj, acesta este primul an în care Deea și Dinu Maxer sunt separați de sărbători. Cu toate acestea, fiecare dintre ei au planuri pentru această mare sărbătoare. Artistul a dezvăluit unde va merge fosta sa soție alături de cei doi copii de Paște.

Alături de cine își va petrece Deea Maxer Paștele anul acesta?

Dinu Maxer a dezvăluit că cei mici au petrecut alături de el, la bunica lor, Paștele Catolic, iar astăzi vor fi alături de Deea Maxer, care nici ea nu va sta acasă. Va merge la fratele său, lângă Corbeanca, acolo unde vor petrece sărbătorile pascale.

„Sunt fără copii, ei au făcut Paștele cu mine, cel Catolic, acum o săptămână, la mama. Mi s-a părut firesc să-i las copiii Deei, să petreacă cu ea. S-au dus la fratele ei, lângă Corbeanca. E prima oară când sunt fără copii. Dar nu mi-e greu, dimpotrivă, acum sunt în perioada de acceptare”, a declarat Dinu Maxer, conform Cancan.

Dinu Maxer a vopsit ouăle de Paște alături de copiii lui

Dinu Maxer s-a asigurat că va avea toate cele necesare pregătite pentru masa de Paște, așa că a vopsit ouăle cu copiii lui cu o zi în urmă. Cei mici vor ajunge la tatăl lor duminică seara, când se vor întoarce de la unchiul lor alături de Deea.

„Acum se găsesc toate aceste produse tradiționale gata preparate. Am venit cu drob și sarmale de la mama. Am vopsit ieri ouă cu copiii. Am vopsit ouă ca să le sparg singur. Au ieșit până la urmă. Copiii vin mâine seară. Singur nu-mi vine să mănânc, o să le fac o friptură când se întorc”, ne-a mai spus acesta.