Bărbatul cu care Deea Maxer s-a afișat în public, după ce s-a vehiculat că ar fi într-o relație! Bruneta nu se mai ascunde

Deea și Dinu Maxer și-au surprins fanii în urmă cu o lună și jumătate, atunci când au anunțat prin intermediul unui mesaj comun postat pe rețelele de socializare că relația lor s-a terminat și divorțează. Dacă în primă fază, mulți au crezut că este o glumă sau o strategie de promovare, în cele din urmă s-a demonstrat că totul este pe cât se poate de real.

Ei bine, se pare că în cazul lui Dinu, lucrurile s-au desfășurat cu rapiditate, căci în viața lui a apărut o femeie cu care a format un cuplu câteva săptămâni, însă relația lor s-a terminat la fel de repede, dându-și seama amândoi că nu se potrivesc.

De asemenea, și în cazul Deei au existat numeroase speculații potrivit cărora, bruneta și-ar fi refăcut viața alături de un alt bărbat, însă tânăra nu a făcut nicio declarație până acum privind acest aspect. Cu toate acestea, recent, artista s-a postat pe internet alături de un bărbat, despre care însă nu a specificat dacă este sau nu noul ei partener de viață, fapt ce i-a pus pe internauți pe jar, pentru că încă nu se cunosc detalii despre cel în brațele căruia bruneta s-a fotografiat. Este și primul bărbat alături de care se afișează, după zvonurile unei noi relații.

Totodată, pe fundal rulează chiar și o melodie pe care Deea Maxer a ales-o cu atenție pentru descrierea imaginii, respectiv piesa lui Sam Smith, intitulată ”Fire on fire”, al cărei refren este:

„Foc pe foc, ne-ar ucide în mod normal/ Dar cu atât de multă dorință, împreună suntem câștigători/ Ei spun că am scăpat de sub control, și unii spun că suntem păcătoși/ Dar nu îi lăsa să ne distrugă(...)/ Pentru că atunci când(...) îmi spui că mă iubești/ Și mă privești în ochi/ Tu ești perfecțiunea mea, unica mea direcție”.

Ce știu copiii Deei și ai lui Dinu Maxer despre divorț

Recent, în cadrul unui interviu, Dinu Maxer a făcut o serie de noi declarații despre divorțul de fosta soție și a explicat concret ce știu cei doi copii ai lor despre separarea părinților.

În timp ce fiul fostului cuplu este deja la vârsta adolescenței, înțelegând mai multe lucruri, acesta a acceptat întreaga situație, în schimb, fiica celor doi este încă la o vârstă fragedă, motiv pentru care nu știe încă adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu exactitate între cei doi părinți.

„Noi am făcut un lucru inteligent, după părerea mea. Am hotărât ca Deea să se mute pe aceeași scară a blocului. Copiii nu au simțit diferența, doar fetița, ei i-am spus că avem casa fetelor și casa băieților. Ne jucăm așa, cu aceste cuvinte pe care le acceptă. Toate jucăriile sunt la casa fetelor, mai sunt câteva și la tati. Mai am trambulina, topoganul, mingea, astfel că atunci când e cu tati face lucruri sportive. Andreas are camera lui, universul lui, pentru el este foarte frumos. Se duce la mami și mănâncă din când în când, nu întotdeauna, dar o face des. Evident, suntem fericiți pentru că au acceptat”, a explicat Dinu Maxer, pentru ego.ro.