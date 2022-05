Barcelona, din nou în vârful clasamentului bogaților din elita cluburilor de fotbal. Ion Crăciunescu, fost arbitru internațional, despre rivalitatea dintre Barca și Real la bani: „Eu nu cred că Barcelona o poate bate pe Real Madrid” | EXCLUSIV

In articol:

FC Barcelona ocupă primul loc în clasamentul celor mai bine evaluate cluburi din fotbalul mondial, cu o valoarea estimată la 4,76 miliarde de dolari, cu puțin peste marea rivală, Real Madrid, evaluată

Ion Crăciunescu, fost arbitru UEFA: „Real arată ca o echipă care poate să câștige Champions League, cu un Benzema ajuns în vârf.”

la 4,75 miliarde de dolari. Barca a urcat pentru prima dată în ultimii 16 ani în topul Forbes, dominat de Manchester United (pe primul loc de 11 ori) și Real Madrid (pe primul loc de 5 ori).

Barcelona renaște după loviturile date de pandemie și criza financiară în care s-a adâncit în ultimii ani din cauza investițiilor proaste. Clubul catalan stă foarte bine și în clasamentul celor mai bine cotate entități sportive din toate sporturile, pe locul al patrulea, după Dallas Cowboys (fotbal american, 5,7 miliarde de dolari), New York Yankees (baseball, 5,25 miliarde de dolari) și New York Knicks (baschet, 5 miliarde de dolari).

Suprinzători pentru Barcelona este că este pe linia de plutire, având în vedere faptul că noul președinte al clubului, Joan Laporta, reîntors în fruntea Barcelonei, a trebuit să facă mari concesii financiare anul trecut, printre care și renunțarea la Lionel Messi, simbolul și căpitanul echipei.

Barca se luptă în continuare cu datorii de aproape 1,5 miliarde de dolari, în timp ce rivala Real Madrid a traversat cel mai bun deceniu din istoria clubului, cu patru trofee Champions League câștigate într-un interval 5 ani și o nouă finală împotriva lui Liverpool la orizont.

„Și Barcelona, și Real Madrid, sunt două echipe mari care, în Spania, domină campionatul. De fapt, Spania e împărțită între Real și Barcelona, deși aș începe cu Realul, pentru că Realul are o istorie mai lungă decât Barcelona și are și mai multe succese decât Barcelona în ceea ce privește trofeele. Barcelona, după o perioadă fulminantă, a avut o cădere în ultimul timp, o cădere vertiginoasă. Pare să-și revină cu lotul pe care-l are la ora actuală, pare să joace un fotbal care se poartă, în viteză. Real arată ca o echipă care poate să câștige Champions League, cu un Benzema ajuns în vârf. Eu nu cred că Barcelona o poate bate pe Real Madrid”

, a explicat Ion Crăciunescu într-un interviu pentru WOWbiz.ro.

Ion Crăciunescu despre fotbalul englez: „Stadioanele sunt pline și, când cântă, simți că te saltă din iarbă și te duc către stele.”

Topul publicat de Forbes este condus de granzii Spaniei, Barca și Real, însă primele 10 locuri sunt dominate de echipele din Anglia. 6 mari cluburi din Premier League se numără printre cele mai valoroase din întreaga lume.

1. Barcelona- 4,76 miliarde de dolari

2. Real Madrid- 4,75 miliarde de dolari

3. Bayern Munchen- 4,215 miliarde de dolari

4. Manchester United- 4,2 miliarde de dolari

5. Liverpool- 4,1 miliarde de dolari

6. Manchester City- 4 miliarde de dolari

7. Chelsea- 3,2 miliarde de dolari

8. Arsenal- 2,8 miliarde de dolari

9. Paris Saint-Germain- 2,5 miliarde de dolari

10. Tottenham Hotspur- 2,3 miliarde de dolari

Ion Crăciunescu s-a declarat un mare admirator al fotbalului din Anglia și spune că loialitatea fanilor din Premier League face ca echipele engleze să fie foarte bine văzute de investitori și sponsori, chiar dacă, per total, nu au avut la fel de mult succes pe plan european ca Barcelona și Real Madrid.

„Englezii n-a avut multe trofee europene câștigate de-a lungul timpului, față de sumele care sunt în Anglia, pentru că acolo sunt cele mai mari. Eu cred că nu se compară cu nimic. Îmi place foarte mult fotbalul englez. Lumea zicea de-a lungul timpului că englezii nu știu decât să arunce mingea în careu, să centreze la cap...Nu mai este așa în Anglia. Au și un public formidabil la toate meciurile. Publicul englez este inegalabil. Din tot ce am văzut eu în lumea asta, ca în Anglia nu există nicăieri. Poate că și ăsta este un factor extrem de important, pentru că acolo lumea, indiferent de ce se întâmplă, vine să cânte la meci. Abonamentele se vând în număr foarte mare, stadioanele sunt pline și, când cântă, simți că te saltă din iarbă și te duc către stele”, a mai spus Ion Crăciunescu.