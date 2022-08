In articol:

BAREM Proba la alegere, profil uman, Bacalaureat toamnă 2022. Vezi cum se corectează subiectele la Geografie, Filosofie, Logică, Economie, Psihologie sau Sociologie, în sesiunea de toamnă.

Bacalaureat toamnă 2022. Astăzi, 18 august 2022, candidații înscriși la sesiunea de toamnă BAC 2022 au susținut probele la alegere, profil uman.

BAREM Proba la alegere, profil uman, Bacalaureat toamnă 2022

Joi, 18 august 2022, elevii de liceu care au absolvit clasele terminale, dar și candidații care nu au reușit să promoveze Examenul de Bacalaureat în sesiunile anterioare au susținut proba la alegere a profilului la BAC 2022, sesiunea august-septembrie.

Absolvenții de liceu de la profilul uman au avut de ales dintre următoarele materii: Geografie, Filosofie, Logică, Economie, Sociologie sau Psihologie pentru proba la alegere, la Bacalaureat 2022, sesiunea de toamnă.

Subiectele probei la alegere la Bacalaureat 2022-sesiunea de toamnă, vor fi făcute publice după încheierea examenului scris, iar baremul de corectare va fi disponibil după ora 15:00.

Ministerul Educației arată cum se rezolvă subiectele la proba la alegere uman [Sursa foto: MediaFax Foto]

Cum ar putea arăta viitorul Bacalaureat

Ministrul Educației a declarat că schimbarea majoră a Bacalaureatului va fi proba unică scrisă. Noul Bacalaureat, pe care elevii îl vor susține în 2027, candidații ar urma să aibă probleme din mai multe discipline din trunchiul comun.

În cazul în care proiectul de lege va fi aprobat și va intra în vigoare, planurile-cadru după care vor învăța elevii și disciplinele din trunchiul comun se vor afla abia în septembrie 2023.

Sorin Cîmpeanu a spus că nu vor fi toate subiectele din ciclul liceal de învățământ și a enumerat ”limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie și o disciplină din grupul socio-umanelor, poate economia și încă una”.

"Am inițiat deja consultări cu specialiști în Științele Educației și va fi o chestie de opțiune. Este foarte posibil ca toate întrebările să fie grilă. Este foarte posibil să organizăm acea probă scrisă, așa cum sunt organizate probele TIMSS sau probele PISA – o probă cu o pauză între primul set de întrebări și al doilea set de întrebări, există o pauză, repet, la testele TIMSS și PISA funcționează foarte bine acest mod de organizare. Este o practică internațională. (…) Iar accentul, ca să fim bine înțeleși, va fi pus – de aceea am dat exemple, am anticipat puțin, circa 40% să fie itemi, subiecte din Limba și literatura română, inclusiv gramatică, și item de matematică. Astfel, elevii de clasa a XII-a vor susține o singură probă ce conține verificarea competențelor pe mai multe materii, plus două probe de competențe la limbi străine, proba de competențe digitale, iar cea specifică profilului va fi facultativă", a declarat ministrul Educației când a fost întrebat despre structura viitorului Bacalaureat.

Calendar Bacalaureat 2022 toamnă

16 august 2022: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

17 august 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

18 august 2022: Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă

19 august 2022: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

22 – 23 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

24 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

25 august 2022: Evaluarea competențelor digitale — proba D

26 și 29 august 2022: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

31 august 2022: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)

1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2022: Afișarea rezultatelor finale



sursă: edupedu.ro