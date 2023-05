Bassam Dabbas se confruntă cu probleme serioase, după ce a investit 400.000 de euro în noul salon! Situație neașteptată pentru hairstylist-ul vedetelor: “Mă doare sufletul”

In articol:

Bassam Dabbas a muncit din greu și a făcut sacrificii mari pentru a ajunge la nivelul la care este în prezent. Parcursul său în industria de hairstyle a fost și este în continuare unul strălucitor, dar chiar și așa acesta nu a fost ferit de probleme și situații care l-au dezamăgit complet.

Chiar recent, hairstylistul vedetelor a trecut printr-o situație la care nu s-ar fi așteptat, după ce a investit suma de 400.000 de euro pentru a-și deschide un nou salon, iar rezultatul nu l-a mulțumit deloc.

Bassam Dabbas, dezamăgit de salonul pe care și l-a deschis recent

Bassam Dabbas este cel mai căutat hairstylist din România, iar vedetele se lasă de fiecare dată pe mâinile lui la evenimentele importante. Coafurile spectaculoase sunt cele care l-au consacrat în România, bărbatul fiind cel mai cunoscut hairstylist din showbiz.

Deși are un portofoliu perfect, acest lucru nu l-a ferit de probleme. Hairstylistul vedetelor lucra într-un salon de lux, însă și-a dorit ceva mult mai mare, așa că a făcut toate demersurile pentru a-și deschide un altul, într-o altă locație, și nu s-a uitat la bani atunci când a făcut acest lucru.

Bassam a investit aproape jumătate de milion de euro pentru visul său, o sumă exorbitantă, și se aștepta la un rezultat spectaculos. A avut, însă, parte de o surpriză neplăcută în ceea ce privește finalizarea construcției.

Deși a spus clar că vrea să deschidă salonul în 3 luni, lucrul acesta s-a întâmplat abia peste 4 și nu a primit despăgubiri de la nimeni. Mai mult decât atât, tot din cauza echipei de muncitori, Bassam Dabbas se confruntă cu probleme tehnice.

”Eu le-am dat termen în trei luni, ei au lălăit în patru luni. Când nu te încadrezi, poți să spui. Am avut probleme cu scara pe care au făcut-o alții. La lumină am avut foarte multe probleme. Până și acum am probleme. Ori luminile bat în cap și se văd umbre pe fața clientelor. Sunt niște defecte care m-au deranjat”, a declarat Bassam Dabbas, la Antena Stars.

Citește și: Bassam Dabbas și-a luat fanii prin surprindere! Hairstylist-ul vedetelor a mărturisit că nu și-a cumpărat mereu doar haine de lux: „Am două ținute de la second hand”

Citește și: Bassam Dabbas, extrem de marcat de cutremurul din Turcia. Rudele hair stylist-ului, afectate de seism: „Toți sunt morți și i-au scos, abia ieri am aflat”

Bassam Dabbas este dezamăgit că rezultatul final nu a fost conform așteptărilor și asta pentru că investiția a fost una extrem de mare. Hairstylistul vedetelor a muncit foarte mult pentru cei 400.000 și chiar a recunoscut și faptul că s-a împrumutat de niște bani pentru a strânge suma.

”La prețul la care a costat salonul, să văd niște detalii mici mă doare sufletul. Banii aceștia au fost munciți. I-am strâns, am împrumutat, cât să pot să reușesc să termin. Nu a văzut nimeni lucrurile acestea”, a mai spus bărbatul.

Bassam Dabbas, dezamăgit de rezultatul noului său salon [Sursa foto: Instagram]