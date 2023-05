Bassam le-a dat clasă tuturor vedetelor! Hairstylist-ul celebrităților i-a șocat pe toți cum s-a îmbrăcat la un eveniment monden: "Sunt cea mai scumpă apariție de aici" | EXCLUSIV

In articol:

Bassam Dabbas, hairstylistul vedetelor, a ieșit din nou în evidență cu o ținută extravagantă. Bassam a vorbit despre noul său salon, pe care toți cei care i-au trecut pragul, l-au comparat cu un muzeu, și în care spune că a investit 500.000

de euro.

Bassam, ținută spectaculoasă la un eveniment

Bassam uimește de fiecare dată când apare în fața camerei. Hairstylist-ul vedetelor a fost surprins de curând la un eveniment monden, unde i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Acesta a purtat o ținută, care, conform spuselor lui, este cea mai scumpă de la petrecere.

"Ținuta asta am vrut să o port la cununia unei prietene. După ce am văzut tema acestui eveniment, culori, eram convins că toată lumea se va îmbrăca în verde, albastru și am zis hai să arunc toată grădina pe mine și să fiu toate culorile. Eu sunt versatil în toate, în meserie, în vorbe, în ținute. Eu m-am chinuit doar că am stat, dar colegii săracii au lucrat trei ore la capul meu să mă tu dă și să îmi pună pietre. Cred că a meritat. Dacă tot lucrez cu părul și toată lumea îmi zice că sunt pe bogăție, pe pietre, am zis să lipesc și pe păr. Dacă spun cât costă ce port, cu modestia mea, este cea mai scumpă ținută. Nu vreau să zic prețurile, dar am văzut, am testat terenul. E destul de scumpă. Nu pot să zic niște sume mari, iar oamenii care ne văd nu își permit și creez stres și supărări. Fiecare își permite cât poate, dar e destul de scump, vorbim de accesorii, ținută, sacou. Eu așa sunt, muncesc să investesc în imaginea mea și în ținutele mele, pentru că nu fac altele rele.", a declarat Bassam.

Bassam, viață de lux

Bassam duce o viață de rege, datorită talentului lui în industria de înfrumusețare.

Acesta ne-a spus care a fost cel mai mare număr de cliente dintr-o zi și unde ar vrea să meargă în vacanță vara aceasta.

"Nu mai am timp de altceva, doar după ce termin programul full de programări, stau și număr banii. Acum a început sezonul nunților și nu știu ce mă așteaptă. Cel mai mult într-o zi, am avut 14 cliente. Eu le fac repede, pentru că știu ce fac, ele au încredere în mine. Nu stau să trag de o coafură 2-3 ore. O să plec vara asta în vacanță, am vreo 2-3. O să merg la Amsterdam, la Beyonce, iar apoi la Mykonos, care e a doua mea casă. E o zonă foarte liniștită, cu oameni foarte simpli și te distrezi foarte mult.", a mărturisit Bassam, la WOWnews.

