Bat clopote de nuntă pentru Fuego? Ce declarații a făcut artistul ”Trăiesc clipa”

Fuego, pe numele său din buletin Paul Surugiu, este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. În cadrul unui interviu, Fuego a vorbit despre planurile pe care le are în anul 2021.

Întrebat dacă căsătoria este o opțiune pentru el în acest an, îndrăgitul artist a precizat că nu este genul de persoană care să își planifice viața în etape. Fuego își dorește să nu grăbească lucrurile și să fie surprins de fiecare dată.

„Viața în general este într-o continuă schimbare. Nu știm ce va fi mâine și nici nu putem planifica asta în vreun fel anume. Cu atât mai mult acum, într-o perioadă a nesiguranțelor, nu avem cum să știm ce ne rezervă viitorul, ce bucurii sau tristeți, ce planuri are cu noi. Eu nu mi-am planificat niciodată viața în etape clare, concrete și-am lăsat-o mereu să mă surprindă.”, a declarat Fuego.

Fuego trăiește clipa și se bucură de fiecare moment din viața lui

De asemenea, Paul Surugiu este de părere că atunci când nu își face planuri, nu ajunge să fie dezamăgit. Ba mai mult decât atât,Fuego trăiește clipa și se bucură de fiecare moment din viața lui. Artistul susține că are nevoie de sănătate pentru ca toate lucrurile să-i meargă bine.

„Cu atât mai puțin o voi face acum. Dacă sunt sănătos, viața are o mulțime de momente interesante pregătite pentru mine, fără a face eu ceva în mod firesc în această privință! Mereu am lăsat ca lucrurile să curgă de la sine și până acum nu am fost dezamăgit sau decepționat, pe nici un plan! Așadar, trăiesc clipa și mă bucur de fiecare bucată în parte din existența mea!”, a mai adăugat Fuego.

