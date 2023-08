Bat clopote de nuntă pentru Nikolas Sax! Cum și-a cerut iubita în căsătorie și când va avea loc marele eveniment: „Îmi doresc un copil înainte de nuntă” | EXCLUSIV

In articol:

Nikolas Sax a fost în emisiunea prezentată de Bogdan Mocanu și Bianca Comănici, „Bărbați vs Femei”, unde a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă. Acesta a vorbit despre scandalurile cu personaje din lumea muzicii și cum și-a cerut iubita în căsătorie.

Nikolas Sax și-a cerut iubita în căsătorie

Nikolas Sax este mai fericit ca niciodată. Oficial este un bărbat logodit și își iubește foarte mult iubita, pe Georgiana. Cântărețul ne-a povestit cum a cerut-o în căsătorie pe blondină și cum a reacționat aceasta. Cererea nu a avut loc în țară, ci într-o vacanță spectaculoasă.

„Am cerut-o pe Georgiana de ziua ei, eram în Italia. Eram foarte amețit, nu știam ce să fac cu inelul. Am cerut o cameră de hotel în Torino, am făcut-o frumos cu baloane, trandafiri. După cântare, am avut emoții rău de tot. Nu prea am băgat-o în seamă, că nu știam cum o să reacționeze. Era și supărată că era ziua ei. Când a văzut toată surpriza, s-a schimbat, îți dai seama. Eu îmi doresc mai întâi un copil, după aceea nuntă. Mi se pare mai frumos copilul înainte de nuntă. Nunta nu mi se pare așa...pentru un inel și două acte...”, a declarat Nikolas Sax.

Nikolas Sax, totul despre conflictele cu Nicolae Guță și Lele

Nikolas Sax a vorbit și despre micile conflicte pe c are le-a avut în lumea muzicii. Unul dintre ele a fost o neînțelegere cu Nicolae Guță, iar al doilea cu Lele, cu care nu mai este prieten.

„Regele a vrut să mă bată odată. M-a confundat cu un alt Nikolas, în perioada aia făcea faza cu „Liviu Dragnea PSD”, îl imita. M-am întâlnit cu el la DeSanto la studio și era așa pe mine, se uita urât. I-a zis Ovidiu că ăsta e altul. Cine știe, poate zicea ia vino încoace. I-am fost fan, nu foarte mare să fiu sincer, dar unele melodii chiar îmi plăceau, cele de dragoste mai triste așa. Una dintre melodiile preferate e cea cu Brazilianul „Tu ai plecat, dar poza ta”. E o melodie foarte frumoasă. Lele...un fost prieten. Nu mai suntem prieteni de un an, de vara trecută. Am făcut multe piese frumoase împreună, multe hituri și s-a stins prietenia noastră. Am fost prieteni apropiați, foarte buni, chiar ieșeam împreună într-un timp, făceam chestii, dar ceva s-a rupt. Nepotrivire de caracter. Atuul lui e vocea. Iubesc vocea lui, e unul dintre soliștii mei preferați, nu am ce să zic. Nota 1 milion, ca voce. E un artist foarte bun, muzica foarte bună. Jos pălăria, muzical vorbind.”, a mărturisit Nikola Sax, la WOWnews.

