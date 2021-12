Bat clopote de nuntă pentru un fost concurent de la Puterea dragostei! Paul și Masha au stabilit data nunții: „O să facem nunta împreună cu botezul”

In articol:

Paul de la Puterea dragostei și iubita lui au dat, în sfârșit, vestea cea mare. Cei doi urmează să se căsătorească în luna mai a anului 2022. Va fi un eveniment extrem de special, în contextul în care vor organiza atât nunta, cât și botezul băiețelului lor în aceeași zi.

Anunțul a fost dat de cei doi pe rețelele de socializare, iar Masha, iubita fostului concurent de la Puterea dragostei, le-a împărtășit fanilor deja cum va arăta rochia de mireasă. Întrebați câți invitați vor avea la nuntă, Masha a mărturisit că nu poate spune un număr exact, însă își dorește să aibă aproape persoanele importante.

„Încă nu știm 100%, pentru că pe parcurs mereu o să apară modificări în sensul că unii nu vor veni și anunță pe ultima sută de metri, unii vor anunța de la început, etc. Sincer nu îmi doresc multe persoane la nuntă și fără rost, vreau să fiu înconjurată de oamenii dragi, să ne simțim bine și să ne bucurăm de momentul nunții împreună, nu să vină din obligație, să fie acolo din plăcere”, a scris iubita lui Paul de la Puterea dragostei, la Instastory.

Paul de la Puterea dragostei și viitoarea lui soție, Masha [Sursa foto: Instagram]

Masha, iubita lui Paul de la Puterea dragostei, a ajuns de urgență la spital

Paul și Masha au devenit în acest an părinții un băiețel perfect sănătos. La doar o lună după ce a născut, tânăra a trecut printr-un moment care ar fi putut deveni fatal. Iubita lui Paul de la Puterea dragostei a ajus de urgență la spital din cauza unei hemoragii.

Acolo, ea a aflat că uterul nu i-a fost curătat bine după naștere.

„Vreau să împărtășesc ceva cu voi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am ajuns în patru scânduri acasă, pentru că mi s-a întâmplat ceva foarte grav.

Eu acum o lună de zile am născut la Maternitatea din Giulești și s-a întâmplat să nu îmi fie curățat bine uterul, nu mi-a fost eliminată toată placenta. Mi-au dat drumul foarte repede acasă, mi-au spus că e totul în regulă. Mi-aus pus că sunt șanse să sângerez încă vreo două luni în continuare. Eu cu soțul meu, ieri, ne-am pornit către Turda pentru a îmi vedea socri. Vreau să vă spun că am ajuns, am apucat să stau 5 minute pe scaun și am făcut hemoragie internă...” Citește continuarea AICI.

