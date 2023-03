Bat clopotele de nuntă pentru Alexandra Ungureanu? Artista are planurile făcute pe parte sentimentală: "E o situație care o să se întâmple curând" | EXCLUSIV

In articol:

Alexandra Ungureanu este una dintre persoanele publice din România care s-a făcut remarcată cu zeci de ani în urmă. Chiar și așa, fanii nu știu prea multe lucruri despre ea, preferând să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Alexandra Ungureanu face nuntă anul acesta?

Puține au fost dățile în care artista și-a scos la iveală sentimentele, dorințele ori supărările personale. Acum, ajunsă la 41 de ani, câștigătoarea emisiunii ”Bravo, ai stil” se declară o femeie puternică, care muncește pe brânci pentru a ajunge la perfecțiune pe plan profesional, dar și pentru e evolua ca om și a fi împlinită.

Alexandra Ungureanu a fost mai sinceră ca niciodată. La începutul anului, ne spunea că anul acesta și-a trecut pe lista dorințelor nunta și copil. Ne-am întâlnit din nou cu artista și ne-a mărturisit că planurile ei nu s-au schimbat. Ba chiar ne-a sugerat că simte că în curând va fi mireasă.

"Planurile astea nu se schimbă așa de pe o lună pe alta și iarăși nu se întâmplă când am pus eu ceasul. Nu e ca și cum pui alarma de dimineață la 6:15 și mă apuc de treabă. Astea se fac în anumite contexte, când oamenii potriviți se adună, când mai iau și decizii împreună. Nu pot să zic că l-am luat pe unul de mână, că eu am hotărât și pentru el să fac asta. Trebuie să se întâmple. Evident e un focus, e o situație care simt că o să se întâmple cât de curând, sunt ok cu asta, o să vă zic la momentul potrivit. O să fie bine. La sfârșitul anului simt că lucrurile vor sta foarte bine pentru mine. Am un presentiment că o să fie anul meu.", a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate.

Cât mai are de lucrat Alexandra Ungureanu la noul apartament?

În declarații mai vechi, Alexandra Ungureanu ne promitea că urmează să se mute în noul apartament. A venit 2023 și încă nu s-a întâmplat. Într-un interviu exclusiv, vedeta ne-a mărturisit de ce nu s-a mutat încă în noul imobil și ce îmbunătățiri mai are de făcut.

"Nu am reușit să mă mut încă. Sunt tot mai aproape, fac lucruri pe acolo. Am și fost plecată, ce să zic, dar se apropie. Are o formă, arată bine, am electrocasnice, dar nu m-am mutat. Mai aștept patul și mai am de montat aer condiționat, ultima accesorizare, cred că în maxim o lună se va putea sta. Nu e chiar totul 100% gata. E ok, sunt liniștită pe partea asta. Avem tot timpul la dispoziție, că în momentul în care chiar îmi arde să mă mut, o zi mă ia, mă agit și se întâmplă, dar am și foarte multă treabă. Eu pe acasă stau mai mult noaptea târziu când ajung. Când vin acasă, îmi face plăcere că mă mai așteaptă mama cu o salată, cu ceva, deci e ok, nu arde. Interesul meu e că dacă tot am stat atât, vreau ca apartamentul să arate foarte aproape de ceea ce mi-am dorit și atunci toate piesele să fie puse cap la cap la locul lor.", a declarat Alexandra Ungureanu.

