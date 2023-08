Bat clopotele de nuntă pentru Cristina Vasiu și iubitul ei! Cei doi sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru marele eveniment din viața lor: „Suntem emoționați”

In articol:

Cristina Vasiu are toate motivele să fie mai fericită ca niciodată. Blondina are o carieră de succes pe plan profesional, recent și achiziționat mașina mult dorită, iar acum se pregătește să se căsătorească cu bărbatul visurilor ei. Artista a mărturisit că în această toamnă vor spune marele ”DA” în fața ofițerului Stării Civile.

Cristina Vasiu se pregătește de nuntă

Viața Cristinei Vasiu este din ce în ce mai frumoasă și fix așa cum și-a dorit-o. Pe plan profesional se bucură de un mare succes, iar pe plan personal de un succes și mai mare. Artista a dezvăluit că în această toamnă ea și iubitul ei, Cătălin, vor spune marele ”DA” în fața ofițerului Stării Civile, iar mai apoi va avea loc și nunta. Blondina nu a precizat, încă, data exactă pentru cele două evenimente, însă a mărturisit că pregătirile merg foarte bine.

„ Avem o relație bazată pe simplitate, suntem noi indiferent de context sau de cine este în jur! Suntem noi și restul lumii și așa vom rămâne mereu! Am cea mai mare susținere din partea lui Cătălin, și are cea mai mare susținere din partea mea! Când ne unim, suntem un întreg, semănăm foarte mult, el parcă este varianta mea masculină, fără să exagerez! Ne potrivim la foarte multe lucruri, și mulți spun că semănăm și fizic! Pregătirile de nuntă merg foarte bine, am ales locația, momentan, și ne pregătim pentru cununia din toamnă! Ceva restrâns cu familia, și câțiva prieteni! Suntem emoționați, muncim foarte mult, dar suntem fericiți, și îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce trăim, alături de familiile noastre minunate! ”, a declarat Cristina Vasiu pentru Click!

Cristina Vasiu este o femeie împlinită

Cristina Vasiu și iubitul ei, Cătălin, sunt împreună de mai mulți ani și au crescut unul alături de celălalt, din punct de vedere sentimental.

Artista a dezvăluit cât de fericită și împlinită este alături de bărbatul care îi va deveni soț în scurt timp.

„Sunt foarte fericită (râde), așa cum n-am mai fost vreodată, iubesc și mă simt iubită! Ce poate fi mai frumos! Suntem la fel ca înainte, mă mai strigă uneori “Doamna Stoica”, și zâmbim amândoi când se întâmplă asta! Cătălin este bărbatul alături de care mă simt cea mai împlinită, care mi-a crescut încrederea în mine la cotele maxime, m-a făcut să mă simt femeie, mi-a ușurat viața din multe puncte de vedere, nu mai simt nevoia să le fac eu pe toate, și să le descurc eu, am un sprijin mare și un echilibru fantastic alături de el, ceea ce este esențial în viața oricui! Nu se poate descrie sau măsura fericirea prin cuvinte, însă sunt cea mai bună variantă a mea, mă inspiră, mă motivează să fac lucruri, și este alături de mine necondiționat! Dacă aș putea să opresc timpul în loc, aș alege fix perioada aceasta din viață, însă știu că nu se poate, și trăim intens fiecare moment, suntem oameni mari, maturi și am învățat să construim unul lângă celălalt! ”, a mai mărturisit artista.