Bătaia cu Gabriel Tămaș nu a fost singura pentru Daniel Pancu! Antrenorul de fotbal vorbește dezvăluie altercațiile în care a fost implicat și episoadele de beție pe care le regretă: "Mi-am făcut talentul, până mi-am luat bătaie"

Daniel Pancu este un fotbalist român, cunoscut pentru activitatea sa în cadrul echipe i Rapid București. Acesta este și antrenor de fotbal, care, pe lângă cariera impresionantă, are și o poveste de viață controversată, presărată cu divorțuri și reîndrăgostiri, una după alta.

Daniel Pancu a fost implicat în mai multe bătăi

Daniel Pancu are un istoric foarte interesant și controversat în același timp. În presă, pe lângă titlurile victoriei, a apărut și în mijlocul mai multor scandaluri. Cel mai mediatizat a fost cel cu Gabriel Tămaș, dar se pare că nu a fost singurul. În emisiunea Fiță cu Adiță, antrenorul de fotbal rupe tăcerea și povestește bătaia care i-a pus capac și l-a făcut să nu mai calce în cluburile de noapte.

"Mi-am făcut talentul în regie, până mi-am luat o bătaie. Trebuia să plecăm în cantonament în Italia, am zis că e ultima seară și să mergem la club. Nu ne-am dus normali, ne-am dus vopsiți în cap, ne-am luat după cineva. Unul din trupă a vorbit nepoliticos cu o fată, dar noi nu știam. Domnișoara era iubita unui bodyguard și au început niște alergături prin discotecă, dar eu nu înțelegeam. Cădeau mesele. Nu l-au prins, a reușit să fugă, dar când s-a uitat, a mai văzut doi vopsiți în cap. Nu a fost grav, dar un pumn mi-am luat, am rămas cu semn și eu și un alt coleg. Mă vede nea Mircea Lucescu și i-am povestit. De atunci nu am mai călcat în club. Din '97 până acum 2022, nu știu dacă am călcat de 5 ori în club." , a declarat Daniel Pancu.

Daniel Pancu, adevărul despre perioada bețiilor

Daniel Pancu era cunoscut și drept mult prea petrecăreț, alcoolul fiind una dintre pasiuni. Antrenorul de fotbal a ținut să clarifice subiectul acesta, din cauza căruia i s-a pus o etichetă neplăcută.

"S-a exagerat foarte mult. Era o cultură foarte proastă. Nu știu cum am rezistat, dar nu numai eu, ci toți, pentru că se consuma foarte mult alcool după jocuri. Eu de pe la 28-29 de ani am început să nu mai beau după meciuri. Dacă voiam consumam a doua zi, pentru că trebuie să intri imediat în procesul de refacere al organismului. Asta le spun și jucătorilor, dar în ziua de azi nu mai sunt. Rar găsești în tot lotul, dar într-o echipă. Atunci, din 25 erau jumate sigur. Era așa o obișnuință și așa a fost împământenit. Te întâlneai unde te întâlneai prin oraș, stăteai la aceeași masă cu ei, chiar dacă pe teren te mâncai. Normal ar trebui să îți pară rău de toate episoadele de beție. Am mai pierdut vreo două avioane, am luat și o amendă odată. Dar, mă revanșam sâmbăta cu un gol, două. Acum ca antrenor, nu aș avea nicio problemă dacă aș avea un jucător de genul ăsta. Pentru organism, după efort, o bere e aur. Dacă ai depășit gabaritul e toxină, pentru că e alcoolul. Berea are multe vitamine, săruri. Ele sunt cele mai importante pentru organism după efort. Eu prefer un vin bun, dar după un antrenament la sală cu băieții, beau bere.", a mărturisit Daniel Pancu, la Fiță cu Adiță.

