Bătaie de joc la adresa medicului erou din Piatra Neamț, Cătălin Denciu. L-au lăsat fără concediu medical, necesar recuperării

Cătălin Denciu va trebui să se întoarcă la muncă, potrivit legislației în vigoare, și să nu își mai prelungească concediul medical, deși a suferit arsuri extrem de grave când a încercat să salveze viețile unor pacienți, atunci când un incendiu a izbucnit la spitalul unde lucra.

Bărbatul va fi nevoit să se recupereze la serviciu, căci legea nu îi permite să mai stea acasă.

Cătălin Denciu, obligat să se întoarcă la muncă

Deși nu s-a recuperat complet și va mai dura o lungă perioadă de timp până când medicul erou din Piatra Neamț va fi apt să se întoarcă din nou la muncă, se pare că legislația în vigoare îl obligă pe Cătălin Denciu să meargă la serviciu, pentru că nu își mai poate continua concediul medical. Mai exact, țara noastră nu a adoptat niciun act legislativ care să facă referire la o situație de excepție, cum este cea a doctorului, care a sărit din proprie voință în foc, să-și salveze pacienții.

Totuși, dr. Valeria Herdea, vicepreședintele Colegiului Medicilor, spune că Ministerul Sănătății ar putea să intervină în acest caz și să introducă un punct special pentru Cătălin Denciu în cadrul actualelor norme și ordonanțe din sănătate: "Istoria dureroasă a acestui om constă în neclarităţile legislative cu care avem de-a face. În primul rând, istoria medicală arată că acest om pentru noi este un model. Este o emblemă vie, un om care are familie, are copii şi care, mai presus de tot, şi-a iubit semenii. Datori suntem ca toată viaţa lui să avem grijă de el, de copiii lui, de familia lui. Ne lovim de celebra ordonanţă, OUG 158, care priveşte concediile medicale şi de normele de aplicare. Şi am să vă spun uşor traiectoria.

Am încercat să luăm legătura cu doamna ministru prin Violeta Alexandru, pentru a-i prezenta situaţia şi pentru a-i solicita sprijinul. Pentru a se găsi un punct special pentru acest om în această "minunată" lege. Pentru că nu este prevăzută o astfel de situaţie. Un om care nu a trecut printr-un accident de muncă, ci a sărit în foc ca să îşi ajute semenii, nu poate fi ajutat pentru că nu avem prevedere legală şi nu putem face nimic.", a declarat Valeria Herdea, potrivit Antena 3.

Cătălin Denciu, după ce a fost operat[Sursa foto: beldefnews.mil.be]

Vicepreședintele Colegiului Medicilor a propus o schimbare a legislației

Pentru a-l putea ajuta pe medicul din Piatra Neamț să beneficieze în continuare de concediu medical și să se recupereze în tihnă acasă, vicepreședintele Colegiului Medicilor a mers să-i facă o propunere președintelui Casei Naționale de Asigurări, pentru a introduce încă un punct la ordonanța de urgență aflată în vigoare.

Cu toate acestea, deși Valeria Herdea a explicat situația lui Cătălin Denciu și faptul că acesta nu a suferit un accident de muncă, ci a sărit cu bună știință în foc, după acea întrevedere lucrurile au rămas la fel: "În această situaţie, am mers pe 20 iulie, la discuţii, la negocieri cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări, pentru a discuta despre normele de aplicare ale acestei ordonanţe de urgenţă. Am explicat şi am spus frumos: hai să mai introducem încă un punct la această prevedere legală pentru că avem nevoie să îl putem ajuta. Aşa cum este dr. Denciu vor fi şi alţii, pentru că sistemul medical nu a întinerit.

Sistemul medical este la capătul unei birocraţii lungi, la capătul unei subfinanţări cronice de mai bine de 40-50 de ani şi astfel de situaţii vor mai fi. După toate discuţiile, domnul preşedinte al Casei la momentul respectiv ne-a ascultat, a spus: da, o să văd. După care, a apărut această ordonanţă, în forma ei finală, a fost publicată şi nu s-a întâmplat nimic. Oamenii sunt obosiţi, disperaţi. Domnul doctor are nevoie de susţinerea tuturor.", a mai adăugat dr. Herdea, pentru sursa citată.