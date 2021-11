Bătaie la un eveniment unde a cântat Bogdan de la Ploiești! Primele detalii date chiar de manelist: ”Eu cânt, nu știu să mă bat”

In articol:

Nu-i eveniment fără scandal! După ce a avut loc o bătaie, în adevăratul sens al cuvântului, la un eveniment privat unde cânta Jador, iată că și Bogdan de la Ploiești recunoaște abia acum că a avut parte de astfel de altercații și la petrecerile unde a participat el.

Celebrul manelist a dezvăluit că a avut loc un scandal de-a binelea la o cântare de-a lui de la Pitești, însă neagă faptul că el ar fi părțit ceva.

Cântărețul spune că nimeni nu s-a bătut cu el și punctează faptul că el știe să cânte, nu să se bată. Cel mai probabil, Bogdan a ținut să dea acum aceste detalii, după ce ar fi apărut mai multe zvonuri în mediul online despre acel conflict. ”Băi, fraților, a fost o bătaie la evenimentul acela din Pitești, acum câteva luni, dar nu s-a bătut nimeni cu mine. Eu cânt, nu știu să mă bat. Vă pupă fratele vostru”, a spus Bogdan de la Ploiești, într-un videoclip cu el postat pe internet.

Bogdan de la Ploiesti [Sursa foto: Instagram]

Bogdan de la Ploiești a povestit că în timpul unei petreceri, doi tineri au încercat să-l saboteze, încercând să-i ofere suma de 20 de lei, în timp ce era filmat.

„ Am un anunț foarte, foarte important de făcut pentru toți cei cred că îmi pot păta numele, vă las adresa lui Dumnezeu că doar el a făcut posibilă treaba asta. Nu am vrut să intru în acest subiect. Am avut o întâmplare la un concert de-al meu acum câteva săptămâni, un concert foarte mare. Vreau să adaug ceva, la început de concert am anunțat că Bogdan de la Ploiești nu vrea niciun ban, lucru care nu s-a mai specificat.(...) Eu am o simplă vorbă, să nea dea Dumnezeu după sufletul nostru, la fiecare. Eu n-am deranjat niciodată pe nimeni, nici nu voi deranaja, nici n-am ajuns la un nivel mic sau mare, nu contează, prin scandaluri.

Perfect nu sunt, îmi cer scuze, poate vreodată am greșit. Voi credeți că dacă ieș mâine pe stradă îți permiți când mă vezi să zici ia cântă și tu, te înșeli amarnic pentru că mai am și eu viață, mai am și eu sentimente, pentru că de multe ori sunt supărat și tot trebuie să râd.(...) În legătură cu băiatul acela, eu l-am văzut că deja când mă uit la 2.000 de oameni știu ce-i poate capul la fiecare(...) L-am văzut că se vorbea cu cineva și să-mi dea 10-20 de lei să se filmeze, să mă umilească. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar am dreptul să-mi spun adevărata mea părere. Nu voi accepta niciodată, pe nicio sumă de bani, să fiu umilit sau să poată să creadă cineva că poate să mă cumpere. Nu sunt genul de om. Pentru toți cei care spuneți ai uitat...”, a spus Bogdan de la Ploiești pe TikTok.