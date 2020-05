In articol:

Sotii Stegaru au fost pe punctul de a se lua la bataie. Amandoi se acuza de infidelitate si isi arunca vorbe grele. La discutiile aprinse dintre ei asista impasibila Mirela Vaida.

Aseara, scandalul dintre Vulpita si Viorel a escaladat. Veronica Stegaru ii reproseaza sotului cu care are o fetita ca si-a gasit amanta de cand s-a mutat la Bucuresti. La randul lui, Viorel o acuza pe nevasta lui ca vorbeste la telefon cu alti barbati.

Vulpita si Viorel, cat pe ce sa se ia la bataie. Scandalul dintre ei a degenerat: "Nu te mai vreau in viata mea! Nu ma mai comanda tu pe mine"

"Sa ramana in continuare cu Gabriela lui! Eu cu el nu mai vreau! Nu te mai vreau, ti-am spus de atatea ori! Nu te mai vreau in viata mea! Bai, baiete, tu sa nu ma comanezi pe mine, ca toata viata m-ai comandat si cat erai la Blagesti", a inceput sa spuna Vulpita, nervoasa.

Viorel a contraatacat. "Ia sa-mi spui si mie. Aseara, cu cine ai vorbit din bucatarie? Uite asa stateam la usa cu urechea lipita si am auzit exact", a vrut el sa stie. "Dar ce te intereseaza pe tine? Vorbesc cu cine vreau eu, tu cu cine vrei tu. Nu te mai baga in viata mea! De ce trebuie sa ma controlezi tu pe mine?", a tunat Vulpita Veronica.

Tanara cu mare succes pe retelele de socializare este convinsa ca Viorel are o amanta. "Are altă parteneră, doamna Mirela. Vă felicit, doamna Gabriela și domnul Viorel. A fost și la fetiță la Blăgești. Am auzit că stătea de vorbă și aseară la telefon. Ce a fost frumos s-a dus”, sustine ea.