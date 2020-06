In articol:

Brigitte Pastramă a ajuns azi la secția de poliție, după ce a fost agresată de fiul ei. Deși vedeata părea fericită și împlinită, mai ales de când a devenit soția lui Florin Pastramă, se pare că relația cu fiul ei este un subiect delicat. În urma unui scandal care a degenerat, fosta doamnă Năstase a fost bătută de fiul ei și de prietenii lui. Ea își dorește acum să îl intereneze pe tânărul de 19 ani la dezintoxicare și a dezvăluit că totul s-a petrecut în urma consumului de substanțe interzise. Nu ar fi prima dată când fostul model își duce fiul la dezintoxicare.

Citeste si: Misterul lui Raed Arafat: de ce nu a murit nimeni de COVID-19 în orașul din Palestina în care se află familia secretarului de stat?

Citeste si: Tragedia continuă în satul Teleormanu. Fratele jandarmului înecat în Balta Grabu care, inițial, a supraviețuit incidentului, a murit duminică în spital

Citeste si: Emil Ciurar, românul care și-a ucis familia, a fost eliberat

Bătăile încasate de Brigitte de la fiul ei, filmate!

În urmă cu nici o săptămână, Brigitte Pastramă a declarat că are camere de filmat în toată casa. Ea spunea că motivul pentru care le-a instalat sunt traumele pe care le-a trăit în trecut, în fostele relații, când a fost înșelată. Pentru că vrea să știe tot ce face soțul ei, a recurs la acest gest care, pentru unii, pare extrem.

Cert este că, dacă Brigitte are camere de filmat în orice colț al casei, și atacurile violente ale fiului ei au fost filmate.

”I-am pus camere peste tot în casă, nu poate face o mișcare fără să știu eu! Poate nu este tocmai în regulă, dar la cât m-am ars în căsniciile anterioare, cât de mult am suferit...Doamne, cât de mult am fost înșelată, cât de mult am fost trădată, consider că acum trebuie să fiu mereu vigilentă, să aflu eu tot”, spunea Brigitte Pastramă în urmă cu o săptămână.