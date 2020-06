In articol:

Brigitte Pastramă a ajuns azi la secția de poliție, după ce a fost agresată de soțul ei, Florin Pastramă. Deși pozau într-un cuplu fericit, între cei doi soți lucrurile nu merg deloc bine. La doar un an de la nuntă, în urma unui scandal care a degenerat, fosta doamnă Năstase a fost bătută de bărbatul care îi jura iubire în urmă cu doar un an. Ea își dorește acum să divorțeze și încearcă să obțină un ordin de protecție împotriva partenerului bătăuș, relatează Cancan.

Bătăile încasate de Brigitte de la Florin Pastramă, filmate!

În urmă cu nici o săptămână, Brigitte Pastramă a declarat că are camere de filmat în toată casa. Ea spunea că motivul pentru care le-a instalat sunt traumele pe care le-a trăit în trecut, în fostele relații, când a fost înșelată.

Cert este că, dacă Brigitte camere de filmat în orice colț al casei, și atacurile violente ale lui Florin Pastramă au fost filmate.

”I-am pus camere peste tot în casă, nu poate face o mișcare fără să știu eu! Poate nu este tocmai în regulă, dar la cât m-am ars în căsniciile anterioare, cât de mult am suferit...Doamne, cât de mult am fost înșelată, cât de mult am fost trădată, consider că acum trebuie să fiu mereu vigilentă, să aflu eu tot”, spunea Brigitte Pastramă în urmă cu o săptămână, înainte să se afle cât de mari erau problemele ei în căsnicia cu Florin Pastramă.