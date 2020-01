Sambata aceasta, la ora 20:00, la Kanal D va incepe “Survivor Romania”, cea mai intensa competitie pentru supravietuire, prezentata de Dan Cruceru! Cei 20 de concurentii curajosi se vor lupta in indepartata Republica Dominicana, in mijlocul salbaticiei, pentru a demonstra ca isi pot depasi limitele in cele mai dificile conditii. (Citește Totul despre Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România )

Începe Survivor România. Cum se numesc echipele de la Survivor

Echipa Faimosilor este formata din personalitati foarte diferite, carismatice, venind din diferite domenii, fie ca este vorba de muzica, televiziune, actorie, sport. Cristina Siscanu, Elena Ionescu, Ruby, Mihai Onicas, Lino Golden, Gratiela Teohari Duban, Augustin Viziru, Asiana Peng, Cezar Juratoni si Bogdan Vladau formeaza deja o echipa redutabila in Republica Dominicana.

Echipa Razboinicilor reuneste zece concurenti inca necunoscuti publicului larg, dar care vor cuceri prin determinare si prin povestile extraordinare de viata.

Adriana Popescu, Remus Laurentiu Mihai, Elena Karina Fetica, Cristian Marius Ionita, Claudia Mirela Rostas, Andrei Ciobanu, Andi Constantin, Lola (Lilia Crudu), Emanuela Carmen Huruiala si Emanuel Neagu vor lupta cu toate fortele pentru a ajunge cat mai departe in competitie.

Telespectatorii vor avea un rol extrem de important in evolutia concurentilor, acestia putand sa-si voteze favoritii si, astfel, sa ii mentina in joc. Modalitatea de votare va fi comunicata in timpul difuzarii reality-ului de prezentatorul acestuia, Dan Cruceru.

Concurentii vor fi nevoiti sa isi dezvolte adevarate strategii de supravietuire, sa se integreze in echipa din care fac parte si sa faca fata provocarilor dificile aparute in viata de zi cu zi din jungla Dominicana. Abilitatile de adaptare, echilibrul psihic, indemanarea si rezistenta fizica le vor fi cei mai buni aliati in parcursul lor.

Nu pierdeti marea premiera a celui mai dramatic reality televizat, “Survivor Romania”, in aceasta sambata, de la ora 20:00! Telespectatorii vor fi martorii unui reality suta la suta autentic, de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D.