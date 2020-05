In articol:

Copila a furat de la femeie suma de 100.000 de lei, bani pe care bătrâna îi obținuse după vânzarea unei case. Poliţia a reușit să recupereze 7.000 de lei.

Adolescenta ar fi avut o cheie cu care a deschis locuinţa bătrânei, în momentul în care femeia era plecată la piaţă. Atunci a furat de la bătrână banii.

Anunțul făcut de IPJ Dolj

Judecătorii au decis arestarea la domiciliu a fetei, pentru 30 de zile.

"La data de 27 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Calafat au retinut pentru 24 de ore o minora de 15 ani, banuita de comiterea infractiunii de furt calificat.

Cea in cauza a fost prezentata unitatii de parchet, iar apoi instantei de judecata, care a dispus fata de aceasta masura arestarii la domiciliu pentru o perioada de 30 de zile.

Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit ca minora de 15 ani ar fi patruns, la data de 25 aprilie a.c., in locuinta unei femei de 84 de ani, din Calafat, folosind in acest sens o cheie de la una dintre usile de acces in imobil.

Cea in cauza ar fi profitat de absenta persoanei vatamate de la domiciliu, aceasta lipsind pentru aproximativ 1 ora. Astfel, din una dintre incaperi minora ar fi sustras suma de aproximativ 100.000 de lei. Pe parcursul cercetarilor politistii au efectuat 4 perchezitii domiciliare, la locuintele unor persoane din Calafat, inclusiv la domiciliul minorei in cauza.

La respectiva locatie, politistii au gasit cheia de la usa de acces in locuinta persoanei vatamate, precum si suma de aproximativ 7.000 de lei, cercetarile fiind continuate pentru recuperarea intregului prejudiciu.

De asemenea, in cauza politistii au dispus efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice in vederea stabilirii existentei discernamantului in ceea ce o priveste pe minora.

Cercetarile sunt continuate de politisti in vederea lamuririi tuturor aspectelor, urmand ca la finalizarea acestora dosarul penal sa fie inaintat unitatii de parchet cu propunerile corespunzatoare.", este anunțul celor de la IPJ Dolj.