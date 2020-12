Bătrânul de 105 ani din Botoșani care a votat la alegerile parlamentare 2020! "Mă aştept să se schimbe mersul poporului..."

Badea Panait Mitel a cerut urnă mobilă pentru a putea vota la alegerile parlamentare de anul acesta.

Un bătrân din Botoșani, în vârstă de 105 ani, a cerut urnă mobilă anul acesta pentru a putea vota la alegerile parlamentare. Badea Panait Mitel este din comuna Tudora, județul Botoșani, și este unul dintre cei mai în vârstă votanți din țară.

Bătrânul de 105 ani care a votat la alegerile parlamentare

"Prima dată am votat când eram în armată. Dar nu mai știu în ce an. Am fost de fiecare dată la vot. Am votat pentru îmbunătățirea poporului și a țării. Politicienii erau buni și atunci, sunt buni și acum, însă ajutoarele lor nu sunt bune. Pentru că se întâmplă multe necazuri. Oameni judecaţi, nedreptăţiri.Mă aştept să se schimbe mersul poporului și al țării. Politicienilor de azi le spun să fie buni și să îndrepte lucrurile între oameni. Şi să respecte legile. Că mi se pare că politicienii nu respectă legile ţării", spune Panait Mitel.

Nora bărbatului susține faptul că anul acesta a cerut urnă mobilă, pentru că bătrânul Panaite nu mai poate merge până la secția de votare, deși cu doar în urmă a mers de bunăvoie.

Badea Panait Mitel

"România este mai mult vândută..."

"Sunt de 30 de ani aici și în toți anii ăștia am trăit clipe frumoase alături de el. Este un om înțelept și pot să spun că am învățat foarte multe de la el. Este un exemplu de viață. La fiecare votare, el m-a îndemnat să merg la vot pentru binele țării și pentru schimbare. El a crezut tot timpul în schimbare și în mai bine. În ultimii ani mi-a tot spus că se întâmplă multe nedreptăți, că România este mai mult vândută, iar noi cei tineri ar trebui să facem ceva, să ne unim. Dimineața și seara el își face rugăciunea. De ziua României, și-a făcut semnul Crucii, iar înainte de rugăciune a spus: Doamne, ajută România!", a spus Lixioara Mitel, nora bătrânului.