„Beam ca să mă detașez” Cum a reușit Nadine să scape de viciile cu care s-a luptat ani la rând? Artista a dezvăluit care este cel mai mare regret al său

In articol:

În urmă cu câțiva ani, Nadine era o prezență constantă pe micile ecrane, iar vestea retragerii sale din lumina reflectoarelor i-a întristat foarte tare pe fanii acesteia, cu toate că artista a păstrat mereu legătura cu ei prin intermediul rețelelor de socializare.

A trecut ceva timp de când Nadine a luat decizia de a se retrage din televiziune, iar acum a hotărât să vorbească deschis despre problemele cu care s-a confruntat și cum a scăpat de ele. Bruneta a făcut noi dezvăluiri despre lupta sa cu alcoolul, o dependență pe care a ignorat-o ani la rând și despre care și-a dat seama destul de târziu că devenise o problemă reală.

Motivul pentru care Nadine a decis să își schimbe complet viața

Nadine a mărturisit că a început să bea și să fumeze de la o vârstă destul de fragedă, mai exact de la 14 ani. Faptul că nu a avut o familie care să o ajute și să îi dea sfaturi a împins-o pe artistă la marginea prăpastiei, aceasta ajungând la un moment dat să consume alcool chiar și pe stomacul gol.

A reușit să scape de aceste vicii datorită copilului ei, în momentul în care acesta a venit pe lume. Vedeta a hotărât că are nevoie de o schimbare și nu s-a lăsat până nu a învins dependența de alcool.

Citeste si: „Din acel moment, s-a încheiat viața pentru mine”. Armin Nicoară, copleșit de stări depresive din cauza diabetului- kanald.ro

Citeste si: Un fotbalist celebru a rămas paralizat după ce s-a distrat alături de prieteni. O băutură l-a adus în această situație. Ce conținea- stirileprotv.ro

„Eu fumez și beau de la 14 ani. Nu m-a oprit nimeni. Eu nu am crescut într-o familie. În timp nu am făcut decât să beau și să fumez mai mult, ajungând să beau alcool pe stomacul gol. Era singura posibilitate în care mai puteam să simt. Beam ca să mă detașez de ceva ce trebuia să fie rezolvat. Neavând familie, nu am știut că de asta beau. Am crezut că e distractiv și că beau pentru că toată lumea o face. Am tot băut până când am avut copilul. Mi-a fost groază că mergeam lângă el seara să îi citesc povești și miroseam a țigară și a alcool. A fost o combinație de rușine cu frică de eșec. Copilul m-a motivat să mă pun la loc. În plus, m-am regăsit în credință. Arhanghelul Mihail și Iisus Hristos m-au ajutat să scap de aceste vicii. Vedeam alcoolul ca pe o entitate care putea fi scoasă în afara mea. Acum s-a lăsat și soțul meu. Eu am renunțat total la alcool pentru că unii dintre noi nu pot cu jumătăți de măsură. Eu nu sunt omul care să mănânce doar o amandină, să fumeze o țigară și să bea un pahar de vin. Dacă știu că nu am măsură, le-am tăiat pe toate ”, a declarat vedeta, potrivit Fanatik.

Nadine [Sursa foto: Captură video]

Citește și: Nadine, mesaj revoltător după ce Marina Almășan i-a luat apărarea lui Buhnici: ”M-a lăsat cu durere de stomac”. Ce le reproșează celor doi

Citeste si: Silviu Prigoană, reacție incredibilă după ce a aflat că Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan! Ce a transmis omul de afaceri în urmă cu puțin timp- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 25 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu trebuia sa raman. Mi-a explicat si doamna doctor!" Claudia Patrascanu, despre cum a ramas gravida cu primul copil al lui Badalau- radioimpuls.ro

Care este cel mai mare regret al artistei

Nadine a regretat mult timp că s-a concentrat prea mult pe aspectul său fizic, în încercarea de a fi considerată sexy atunci când apărea pe micile ecrane, iar acum a ajuns la concluzia că a greșit. Dacă ar putea să dea timpul înapoi, artista ar schimba multe lucruri, o recunoaște chiar ea.

„Pe mine mă deranjează că mi-am pierdut mult timp încercând să fiu sexy. Eu nu am știut să mă conectez la nivel emoțional. Nu am înțeles că sexy înseamnă primitiv. Oamenii așa s-au raportat la mine, pentru că am avut niște sâni mari, un trup așa cum l-am avut. Eu am încurajat asta și m-am modelat greșit în direcția asta. A dăunat omului care am fost. Și acum pătimesc de pe urma acelui gen de a mă raporta la mine însămi. Mi-ar fi plăcut să-mi dau voie să copilăresc, să cresc. Aș fi vrut să nu-mi fi dorit să fiu sexy, să fiu simplă, normală.”, a mai spus cântăreața.

Citește și: Nadine, în vârstă de 44 de ani, s-a înscris la BAC și a susținut deja primele două probe. Emoții mari pentru vedetă: "Una dintre cele mai frumoase zile din viaţă mea"