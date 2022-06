„Beam cafea ca să-mi maschez respirația și mă dădeam cu parfum” Un fost fotbalist al lui Real Madrid dă cărțile pe față!

In articol:

Cicinho a petrecut două sezoane pe Santiago Bernabeu. Brazilianul a jucat în tricoul lui Real de 32 de ori și a câștigat campionatul Spaniei în sezonul 2006/2007. În perioada aceea, fundașul a devenit dependent de alcool, lucru care i-a afectat viața sportivă.

Cicinho: „Începeam să beau după antrenament.”

Brazilianul a mărturisit că avea metodele lui de a ascunde faptul că e beat și mirosul de alcool de colegii săi de echipă. A folosit același sistem și la Roma, unde s-a transferat de la Real pentru 11 milioane de euro, în 2007.

„Dacă mă întrebați dacă m-am antrenat beat la Real, atunci da. Beam cafea ca să-mi maschez respirația și mă dădeam cu parfum. Ca fotbalist profesionist, era ușor. Nu-mi trebuiau bani ca să primesc alcool. Oamenii erau încântați să-ți ofere orice voiai într-un restaurant. Începeam să beau după antrenament. Lucram cu fizioterapeutul, mergeam acasă la 2 după-amiaza, 2,.30 și mă opream din băut abia la 4. De fiecare dată când mă prezentam beat la Roma, directorii își pierdeau și mai mult încrederea în mine”, a declarat Cicinho pentru show-ul Resacca, de la televiziunea braziliană EPTV.

Cicinho: „Acum sunt într-o fază în care-mi spun povestea și ajut oamenii.”

Fundașul dreapta, care și-a încheiat cariera în 2018, după ce a schimbat mai multe echipe și a avut două accidentări grave la genunchi, a recunoscut și faptul că ar fi luat și droguri în zilele obișnuite de antrenament, dacă nu ar fi fost supus testelor anti-doping. Fostul fotbalist a prins gustul alcoolului la 13 ani și, acum, își cere scuze față de fiul său de 15 ani pentru halul în care a ajuns la un moment

„Alcoolul te înconjoară de oameni cărora le place acel stil de viață și oamenii care chiar te iubescu rămân pe dinafară. Când se lovesc de un zid și îți spun că nu e ok, nu vrei să auzi.(...) La vremea respectivă, fiul meu avea doi ani și nici măcar nu înțelegea bine, dar s-a înregistrat în mintea mea.(...) Fotbalul a fost doar o fază în viața mea. Acum sunt într-o fază în care-mi spun povestea și ajut oamenii, ca să n-o ia pe drumul pe care am luat-o eu. Țin conferințe motivaționale. Nu sunt în formă de joc, mintea mea este cea a unui fost jucător, corpul meu s-a obișnuit”, a mai spus Cicinho.