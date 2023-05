Beatrice a cedat în competiția Bravo, ai stil! Concurenta nu mai poate face față răutăților din mediul online: „Părinții mei au de suferit din cauza asta”

In articol:

Beatrice a intrat în competiția de la Kanal D2 cu multă încredere la purtător, cu multe idei de pus în practică în fața juraților și cu dorința de a ieși învingătoarea sezonului.

Însă, pe parcurs, odată ce a ajuns în centrul unor controverse, ori a început să fie plăcută ori criticată de cei din online, tânăra și-a cam pierdut din elan.

Citește și: Beatrice a stârnit reacții în rândul juraților, după ce a defilat cu o ținută îndrăzneață. Alexandru Abagiu nu s-a mai abținut și i-a spus-o în față: "Mi se pare că ai reușit încă o dată să te îmbătrânești"

Beatrice a cedat în competiția Bravo, ai stil [Sursa foto: Captură video]

Beatrice, gândindu-se la părinții ei, a cedat

Iar acum, în timpul emisiei de marți, 30 mai, Beatrice a izbucnit în lacrimi, spunând că nu mai este sigură dacă poate duce tot ceea ce vine spre ea.

Și totul are la bază, menționează ea, dar și Iris, faptul că și-a dat cu părerea despre conflictul dintre Andreea și Carina, care nu se mai termină de multe ediții încoace.

Iris: În momentul în care ea și-a spus opinia despre situația care le viza pe Carina și Andreea, conflictele dintre ele, ea atunci a spus ceva de genul că tinde să creadă că Andreea profită cumva.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Beatrice: Că a alimentat conflictul.

Citește și: Andreea, acuzată că se ceartă intenționat cu Carina pentru a câștiga popularitate! Ce le-a transmis rivalelor ei: „Unii vor să se ridice trăgându-i pe alții în jos”

În acest caz, călită fiind de astfel de situații, Iris i-a recomandat rivalei sale să nu mai pună la suflet tot ce se scrie și se spune despre ea pe rețelele de socializare.

Dar, mai mult decât atât, ea a îndemnat-o să vorbească și să își susțină punctul de vedere în orice situație, căci astfel își face rău singură și oricum, subliniază ea, lumea va vorbi mereu, o va judeca ori o va aplauda, însă important e să fie ea bine cu propria persoană.

Iris: Și atunci a venit un val masiv de hate, dar eu i-am tot zis să doarmă liniștită noaptea. Dacă ea simte nevoia să spună ceva, ar trebui să facă asta, nu să se abțină, pentru că nu e sănătos. Beatrice încearcă din răsputeri să fie neutră, dar dacă o întrebi ce e în suflețelul ei o să-ți zică. A și spus că rezonează mai mult cu noi, dacă tot e vorba de tabere.

În replică, Beatrice a ținut să spună că răutatea din online nu a afectează pe ea în mod direct, ci pe familia ei, care are de suferit.

Tânăra spune că părinții ei sunt cei mai afectați de ceea ce se spune despre ea pe rețelele de socializare și că de multe ori mama chiar îi sugerează să renunțe la competiție, căci timpul petrecut în fața camerelor de filmat i-a stricat toată imaginea.

Citeste si: „A căzut în capcană, m-a deranjat.” Dinu Maxer i-a dat replica fostei sale soții. Ce a mărturisit artistul, după ce Deea a venit cu acuzații dure- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 31 mai 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: „Acum ce să-i facem, să-l castrăm? Prima reacție a Ginei Matache după ce fostul ginere s-ar fi afișat cu Sore la nunta lui Smiley- radioimpuls.ro

Citește și: Andreea, taxată dur de jurații "Bravo, ai stil". Ținuta cu care a defilat nu i-a adus nicio steluță: "Piesele, puse împreună, nu au legătură"

De altfel, fata nu poate concepe că își face părinții să sufere, chiar dacă nu ea personal, în contextul în care, scoate Beatrice în evidență, ei au făcut și fac foarte multe sacrificii pentru a-i oferi totul și pentru a o susține necondiționat.

De partea ei, căci înțelege perfect situația, este Iris, tânăra concurentă care spune că și ea a trecut prin aceeași etapă cu familia. A fost un proces lung, spune ea, până i-a făcut să înțeleagă că competiția adevărată e în platou, nu în online și că nu trebuie nimeni să aplece ureche la cele spune de niște necunoscuți.

Beatrice: Pe mine nu mă deranjează, dar sunt și persoanele din familia mea în acest joc odată cu mine. De exemplu mama este foarte deranjată (n.r- începe să plângă). Nu știu de ce îmi vine să plâng. Da, pentru că știe cum m-a crescut și nu-i place să vadă că vin niște oameni care nici măcar nu mă cunosc și aruncă cu noroi în mine.

Iris: Cred că noi pe partea asta ne-am călit. Înțeleg ce spune Beatrice, pentru că eu mă cert deja cu ai mei pe subiectul ăsta, când le zic să nu se mai implice, să nu mai reproducă. Ea se consumă, dar ei nu sunt aici ca să înțeleagă că dacă stai să le citești și le dai atenție, te consumă, pentru că nu ai cum să fii detașat, oricât ți-ai dori.

Beatrice: Eu încă nu am avut ocazia. Încerc să mă feresc de orice discuție cu Andreea, pentru că fie că este în contradictoriu, fie că nu, oamenii oricum au ceva negativ de spus la adresa mea. Și nu e vorba despre mine aici, pe mine nu mă interesează, nici nu citesc, e vorba despre părinții mei, care au de suferit din cauza asta. Nu vreau să-mi văd părinții afectați. Efectiv mă întreba mama dacă este bine să fiu în competiția asta sau nu, pentru că i se pare că acum se strică tot ce am construit până în momentul de față. Chiar am crezut că sunt tare. Adică eu sunt tare, dar am o sensibilitate acolo, când în ecuație sunt și ei (n.r- părinții). Ei în continuare fac foarte multe sacrificii pentru mine, atât mama, cât și tata. Câteva săptămâni tata a fost cu mine în București și a lăsat muncă și tot ca să vină aici să mă susțină, iar eu vin aici și apar niște oameni care își bat joc de mine